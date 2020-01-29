На путепроводе на улице Воровского вновь появилась трещина (ВИДЕО).

В Кирове трещина на путепроводе на улице Воровского вновь дала о себе знать.
Повреждение асфальта на проезжей части уже привлекало внимание кировчан в ноябре.
Тогда специалисты выяснили, что трещина носит поверхностный характер и повредила только асфальтобетонное покрытие.
Осмотр показал, что опоры балок работают в штатном режиме, устойчивость моста не нарушена. Опасности для водителей транспортных средств и пешеходов нет.
Было выполнено фрезерование трещины и ее загерметизировали специальным битумным составом.
Но продержалось все это недолго, после морозов трещина вновь напомнила о себе.