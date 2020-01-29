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29 янв 19:30 Рабочая группа Госсовета РФ по образованию посетила среднюю школу № 26 г. Кирова 29 янв 17:54 В Вятском художественном училище открыли мемориальную доску Аркадию Рылову 29 янв 17:52 В Кирове на улице Урицкого водители вынуждены нарушать ПДД 29 янв 17:49 В Кирове прошло совещание подгруппы "Образование" Госсовета РФ 29 янв 15:24 На путепроводе на улице Воровского вновь появилась трещина (ВИДЕО). 29 янв 15:18 Киров впервые принимает Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу 29 янв 14:59 В администрацию Кирова бабушка принесла 6-месячную внучку, брошенную родителями 29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ.
На путепроводе на улице Воровского вновь появилась трещина (ВИДЕО).

На путепроводе на улице Воровского вновь появилась трещина (ВИДЕО).

Вчера, 15:24
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На путепроводе на улице Воровского вновь появилась трещина (ВИДЕО).


В Кирове трещина на путепроводе на улице Воровского вновь дала о себе знать.

Повреждение асфальта на проезжей части уже привлекало внимание кировчан в ноябре.

Тогда специалисты выяснили, что трещина носит поверхностный характер и повредила только асфальтобетонное покрытие.

Осмотр показал, что опоры балок работают в штатном режиме, устойчивость моста не нарушена. Опасности для водителей транспортных средств и пешеходов нет.

Было выполнено фрезерование трещины и ее загерметизировали  специальным битумным составом.

Но продержалось все это недолго, после морозов трещина вновь напомнила о себе.
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