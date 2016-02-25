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Новости / Медицина

В Кирове школу № 4 закрыли на каратин из-за эпидемии ОРВИ.

Вчера, 17:52 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Занятия в школе, которая располагается в п. Садаковский, приостановлены до 14 февраля.
 
Карантин был введен после того, как количество заболевших ОРВИ детей, превысило 20% от общего числа. Обучение здоровых школьников будет проходить дистанционно.
 
Дети получат домашнее задание через сайт школы.
 
По данным Роспотребнадзора, в целом в регионе заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога по гриппу на 15,14%. Более 70% пациентов - дети в возрасте до 14 лет.
 
В Кирове также введен карантин в 10 отдельных группах 8-ми детских дошкольных организаций и в 12 отдельных классах в 6-ти общеобразовательных школах.


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