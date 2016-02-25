В Кирове школу № 4 закрыли на каратин из-за эпидемии ОРВИ.

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Занятия в школе, которая располагается в п. Садаковский, приостановлены до 14 февраля.

Карантин был введен после того, как количество заболевших ОРВИ детей, превысило 20% от общего числа. Обучение здоровых школьников будет проходить дистанционно.

Дети получат домашнее задание через сайт школы.

По данным Роспотребнадзора, в целом в регионе заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога по гриппу на 15,14%. Более 70% пациентов - дети в возрасте до 14 лет.

В Кирове также введен карантин в 10 отдельных группах 8-ми детских дошкольных организаций и в 12 отдельных классах в 6-ти общеобразовательных школах.