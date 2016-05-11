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Новости / Медицина

В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"

Сегодня, 10:00 | Просмотров: 135 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Бесплатно, быстро, а самое главное - анонимно. Кировские студенты прошли тест на ВИЧ-инфекцию. Таким образом, Кировская область присоединилась к всероссийской акции "стоп ВИЧСПИД".

- Исследование проводится по крови из пальца, достаточно одной капельки крови, что бы узнать, есть у вас ВИЧ в организме или нет.

Сначала короткий инструктаж. Затем, участников акции "стоп ВИЧСПИД" просят заполнить документы. Процедура займет несколько минут. Это гораздо меньше, чем подготовка к ней. Надежда Смирнова часто сдает кровь. Она спортсменка, занимается скалолазанием.

В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"НАДЕЖДА СМИРНОВА, СТУДЕНТКА:
«От института нас сюда направили, так в принципе, ни разу не сталкивалась. Просто интересно для себя».

Процедура безболезненна. Результаты становятся известны почти сразу после прохождения теста.

В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"СВЕТЛАНА МАРКОВА, ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ:
«Скарификаторы, которые совершенно маленькая иголочка, которая протыкает пальчик. Тест делается быстро. Через десять минут».

Акция "стоп ВИЧСПИД" проводится по всей России. Она приурочена к международному дню памяти жертв СПИДа. Отметим, сегодня в России заражены 800 тысяч человек. Большинство из них - люди старше 25-ти лет.

В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В регионе сложилась трудная ситуация с заболеваемостью. На территории Кировской области проживают более 2х тысяч ВИЧ-инфицированных. Медики каждый день выявляют нового зараженного».

ВИЧ и СПИД - неизлечимы. Поэтому лучшая профилактика - это такие акции, уверены специалисты. Сегодня со студентами работали наркологи, специалисты перинатального центра и другие специалисты. Консультацию можно было получить не только по СПИДу, но и по другим болезням.

В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"ЕКАТЕРИНА СМЕТАНИНА, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ СПИД-ЦЕНТРА КОГБУЗ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА":
«Сейчас студенты интересуются двумя моментами - это хронические инфекционные заболевания и зависимость. Многие из них уже прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Сегодня очень важно знать свой ВИЧ статус, что бы вовремя предупредить развитие заболевания и не послужить источником инфекции для других людей».

Быстро, бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ смогут все желающие. С 18-го по 20 мая пункт экспресс-тестирования будет работать в ЦУМе, с 11-ти до 15-ти часов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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