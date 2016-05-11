В области стартовала акция "Стоп СПИД и ВИЧ"

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Бесплатно, быстро, а самое главное - анонимно. Кировские студенты прошли тест на ВИЧ-инфекцию. Таким образом, Кировская область присоединилась к всероссийской акции "стоп ВИЧСПИД".Сначала короткий инструктаж. Затем, участников акции "стоп ВИЧСПИД" просят заполнить документы. Процедура займет несколько минут. Это гораздо меньше, чем подготовка к ней. Надежда Смирнова часто сдает кровь. Она спортсменка, занимается скалолазанием.Процедура безболезненна. Результаты становятся известны почти сразу после прохождения теста.Акция "стоп ВИЧСПИД" проводится по всей России. Она приурочена к международному дню памяти жертв СПИДа. Отметим, сегодня в России заражены 800 тысяч человек. Большинство из них - люди старше 25-ти лет.ВИЧ и СПИД - неизлечимы. Поэтому лучшая профилактика - это такие акции, уверены специалисты. Сегодня со студентами работали наркологи, специалисты перинатального центра и другие специалисты. Консультацию можно было получить не только по СПИДу, но и по другим болезням.Быстро, бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ смогут все желающие. С 18-го по 20 мая пункт экспресс-тестирования будет работать в ЦУМе, с 11-ти до 15-ти часов.