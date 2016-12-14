Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

Маленькому жителю Омутнинска нужна помощь. У Матвея Волосникова детский церебральный паралич. ГТРК "Вятка" совместно с Русфондом продолжают благотворительную акцию. История четырехлетнего малыша в нашем следующем сюжете.
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SMS со словом "ДЕТИ" на номер 5542
Такие простые желания. Ходить по земле своими ножками. Прыгать, резвиться. Делать разные вещи своими ручками. Все это мечты Матвея Волосникова.
СВЕТЛАНА ВОЛОСНИКОВА, МАМА МАТВЕЯ:
«У Матвея есть своя карта желаний. Мы придумали символические стихотворения, которые, мы бы хотели, что бы в будущем воплотились в жизнь. Например: Скоро ножками пойду, Всю планету обойду».
Мальчику 4 года, врачи поставили ему несколько страшных диагнозов - детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия.
СВЕТЛАНА ВОЛОСНИКОВА, МАМА МАТВЕЯ:
«У нас достаточно тяжелая форма нашего заболевания. Не смотря на это, благодаря занятиям, которые мы получаем, есть небольшие подвижки. Врачами рекомендовано лечение ежемесячное. Массаж, занятие лечебной физкультурой, мануальные техники».
Пройдя курс реабилитации, Матвей научился хорошо удерживать голову. Почти научился переворачиваться со спины на живот и обратно. Сейчас малыш пробует опираться на предплечье, когда лежит. Вместе с родителями он играет в незамысловатые игры.
ВИТАЛИЙ ВОЛОСНИКОВ, ПАПА МАТВЕЯ:
«Любит на мяче у нас играть. Горох у нас в бассейне насыпан, килограммов 15-ть. Ему нравится руками перебирать его».
Благодаря неравнодушным людям Матвей уже один раз ездил лечиться в Москву. Врачи считают мальчика перспективным ребенком. Сейчас малышу нужен новый курс. Чтобы пройти его, необходимы деньги - порядка двухсот тысяч рублей. Помочь Матвею просто. Достаточно отправить сообщение на короткий номер 5542 со словом "Дети". Стоимость смс - 75 рублей.
СВЕТЛАНА ВОЛОСНИКОВА, МАМА МАТВЕЯ:
«Мы бы хотели повторно съездить на курсы реабилитации в город Москва. В институт медицинских технологий. Хотели бы мы снова получить помощь, что бы пройти курс войта-терапии и обследование. Пройти врача эпилептолога. Нам очень нужна эта консультация».
Добавим, что владельцы смартфонов могут сделать пожертвование через мобильное приложение. О других способах помощи Матвею можно узнать на сайте Русфонда.
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