В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населения
«Отделение профилактики только 7ой поликлиники в день принимает 50-60 пациентов. На прием можно записаться заранее, а можно прийти в порядке живой очереди. Работает отделение с 8 утра и до 8 вечера».
На диспансеризацию Людмила Зрелякова приходит не для галочки. Три года назад она лично убедилась в том, что обследоваться нужно. Даже если ничего не болит.
ЛЮДМИЛА ЗРЕЛЯКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА, МЕДСЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИКЛИНИКИ №7 КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР":
«У нас здесь на этаже свой процедурный есть кабинет, на 3ем этаже маммография, флюорография, смотровой кабинет здесь. По талончикам по диспансеризации они у нас в приоритете встают, их приглашают».
Если врач заподозрит какое-либо заболевание, пациента направят на дообследование. Это будет уже второй этап диспансеризации. В прошлом году только в 7ой поликлинике её прошли больше 7ми тысяч человек.
ВЛАДИМИР ВОИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ №7 КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР":
«Выявлено 15 злокачественных новообразований, в результате прохождения диспансеризации. Диабет - 13 случаев, гипертония 65, ишемическая болезнь - 4».
Всего за 2018ый год в масштабах области диспансеризацией охвачено больше 190 тысяч человек. Выявлено 27 тысяч случаев заболеваний, в основном сердечно-сосудистых.
В ходе проведения диспансеризации выявлено:
- 7 440 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- 601 случай новообразований, в том числе 474 - злокачественных;
- 1 334 случая заболеваний сахарным диабетом;
- 1 033 случая болезней органов пищеварения.
Если в этом году вам исполняется число лет, кратное трем, вы вправе пройти диспансеризацию. К тому же теперь на эти цели предоставляется дополнительный выходной.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
23.10.2014