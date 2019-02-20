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Новости / Медицина

В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населения

Сегодня, 17:29 | Просмотров: 110 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Вовремя диагностировать. В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населения. Направлена она на профилактику и выявление заболеваний на ранних стадиях. Насколько эффективно такое обследование?
 
 
В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населенияАНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Отделение профилактики только 7ой поликлиники в день принимает 50-60 пациентов. На прием можно записаться заранее, а можно прийти в порядке живой очереди. Работает отделение с 8 утра и до 8 вечера».

На диспансеризацию Людмила Зрелякова приходит не для галочки. Три года назад она лично убедилась в том, что обследоваться нужно. Даже если ничего не болит.

В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населенияЛЮДМИЛА ЗРЕЛЯКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
- Надо, обязательно надо. Потому что маммографию прошла, и надо было потом обследоваться. Плохие снимки были, короче. Сейчас я прохожу раз в год маммографию, обязательно».
 
 
Выявить заболевание на ранней стадии, а в идеале - предупредить его появление, - главная задача диспансеризации. Проводится она в два этапа. На первом - вы заполните анкету, пройдете положенные обследования и проконсультируетесь с врачом.

В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населенияВАЛЕНТИНА ПОПОВА, МЕДСЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЛИКЛИНИКИ №7 КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР":
«У нас здесь на этаже свой процедурный есть кабинет, на 3ем этаже маммография, флюорография, смотровой кабинет здесь. По талончикам по диспансеризации они у нас в приоритете встают, их приглашают».

Если врач заподозрит какое-либо заболевание, пациента направят на дообследование. Это будет уже второй этап диспансеризации. В прошлом году только в 7ой поликлинике её прошли больше 7ми тысяч человек.

В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населенияВЛАДИМИР ВОИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ №7 КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР":
«Выявлено 15 злокачественных новообразований, в результате прохождения диспансеризации. Диабет - 13 случаев, гипертония 65, ишемическая болезнь - 4».

Всего за 2018ый год в масштабах области диспансеризацией охвачено больше 190 тысяч человек. Выявлено 27 тысяч случаев заболеваний, в основном сердечно-сосудистых.

В ходе проведения диспансеризации выявлено:
- 7 440 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- 601 случай новообразований, в том числе 474 - злокачественных;
- 1 334 случая заболеваний сахарным диабетом;
- 1 033 случая болезней органов пищеварения.

Если в этом году вам исполняется число лет, кратное трем, вы вправе пройти диспансеризацию. К тому же теперь на эти цели предоставляется дополнительный выходной.


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