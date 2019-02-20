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- Надо, обязательно надо. Потому что маммографию прошла, и надо было потом обследоваться. Плохие снимки были, короче. Сейчас я прохожу раз в год маммографию, обязательно».

Вовремя диагностировать. В Кировской области продолжается диспансеризация взрослого населения. Направлена она на профилактику и выявление заболеваний на ранних стадиях. Насколько эффективно такое обследование?На диспансеризацию Людмила Зрелякова приходит не для галочки. Три года назад она лично убедилась в том, что обследоваться нужно. Даже если ничего не болит.Выявить заболевание на ранней стадии, а в идеале - предупредить его появление, - главная задача диспансеризации. Проводится она в два этапа. На первом - вы заполните анкету, пройдете положенные обследования и проконсультируетесь с врачом.Если врач заподозрит какое-либо заболевание, пациента направят на дообследование. Это будет уже второй этап диспансеризации. В прошлом году только в 7ой поликлинике её прошли больше 7ми тысяч человек.Всего за 2018ый год в масштабах области диспансеризацией охвачено больше 190 тысяч человек. Выявлено 27 тысяч случаев заболеваний, в основном сердечно-сосудистых.В ходе проведения диспансеризации выявлено:- 7 440 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы;- 601 случай новообразований, в том числе 474 - злокачественных;- 1 334 случая заболеваний сахарным диабетом;- 1 033 случая болезней органов пищеварения.Если в этом году вам исполняется число лет, кратное трем, вы вправе пройти диспансеризацию. К тому же теперь на эти цели предоставляется дополнительный выходной.