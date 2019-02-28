В Шабалинском районе обсудили самые острые проблемы местного здравоохранения

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Жители Шабалинского района жалуются на нехватку медиков, в том числе самого востребованного специалиста - педиатра. В центральной районной больнице свободна и вакансия главного врача. На прием к узким специалистам многие вынуждены ездить в Киров. Острый прямой разговор о проблемах в районном здравоохранении состоялся на встрече местных жителей с руководством Минздрава.В поликлинике Шабалинской ЦРБ ежедневно ведут прием три участковых терапевта, врач общей практики, врач-хирург, врач-стоматолог. Педиатра своего нет, прием ведут совместители. Нет и ряда других важных специалистов.На встрече с приехавшими из Кирова руководителями Минздрава остро ощущался общий эмоциональный накал. Слишком много накопилось проблем и вопросов. Галина Масеева год назад потеряла мужа. Когда мужчине стало плохо, вызвали скорую помощь.На встрече говорили еще об одной важной проблеме. В местной ЦРБ нет главного врача. По словам главы Минздрава, этот вопрос уже решается: будет организован конкурс. Новый главврач получит по госпрограмме 1 млн. рублей «подъемных» и служебное жилье. Ищут для Шабалинской ЦРБ и своего педиатра.Проблема нехватки врачей в районных больницах существует давно. Один из вариантов решения проблемы - целевой набор в вузах. Дмитрий Микишев - врач-терапевт, недавно окончил кировский медуниверситет и приехал работать на родину, в Шабалино - таковы его обязательства перед государством за то, что он получил высшее образование по договору. Здесь ему сразу дали дом. Предлагали благоустроенную квартиру городского типа, но он сам попросил дом деревенский, с участком земли.И всё же, по мнению самих врачей, целевой набор в медицинские вузы, когда понижается проходной балл для абитуриентов из глубинки - не панацея, поскольку доктор обязан отработать после завершения обучения в вузе только 3 года. После этого он может уехать жить и работать куда угодно.Добавим, что проблемы здравоохранения Шабалинского района характерны и для других райцентров. И одних ситуативных решений здесь уже не достаточно. Требуется системный подход и объективная оценка общей ситуации.