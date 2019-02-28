В Шабалинском районе обсудили самые острые проблемы местного здравоохранения
В поликлинике Шабалинской ЦРБ ежедневно ведут прием три участковых терапевта, врач общей практики, врач-хирург, врач-стоматолог. Педиатра своего нет, прием ведут совместители. Нет и ряда других важных специалистов.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Гинеколог в шабалинской ЦРБ принимает 3 раза в месяц, 1, 15 и 22 марта с 9 до 15 часов. В остальное время, видимо, нужно вызывать скорую или ехать в другой райцентр».
ЛЮДМИЛА КУЛАКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ШАБАЛИНО:
«Специалистов нет, которые нужны, до Кирова не каждый может добраться. Это тысяча рублей. А пенсии маленькие. На лекарства даже не хватает».
На встрече с приехавшими из Кирова руководителями Минздрава остро ощущался общий эмоциональный накал. Слишком много накопилось проблем и вопросов. Галина Масеева год назад потеряла мужа. Когда мужчине стало плохо, вызвали скорую помощь.
ГАЛИНА МАСЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПГТ ЛЕНИНСКОЕ:
«Андрей Вениаминович, кто такое выдумал, что скорую вызываем через Киров? Хотя живем рядом? Я 4 раза звонила».
«На сегодняшний день мы сделали единый номер, 103. Но у вас есть возможность вызвать скорую и на 5-ти значный номер, который есть в вашем районе. Диспетчер, который сидит в межрайонных центрах, видит бригады, которые свободны».
ГАЛИНА МАСЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПГТ ЛЕНИНСКОЕ:
«Мы его сами привезли за 2 дня до смерти. Не могли прочитать кардиограмму. Видно было, что человек помирает, потому что падает давление».
На встрече говорили еще об одной важной проблеме. В местной ЦРБ нет главного врача. По словам главы Минздрава, этот вопрос уже решается: будет организован конкурс. Новый главврач получит по госпрограмме 1 млн. рублей «подъемных» и служебное жилье. Ищут для Шабалинской ЦРБ и своего педиатра.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день принято решение в ближайшие 2 недели здесь на постоянной основе педиатр будет находиться. Она пошлёт людей в командировку, люди будут здесь находиться не просто в определенные дни, а 2 недели».
Проблема нехватки врачей в районных больницах существует давно. Один из вариантов решения проблемы - целевой набор в вузах. Дмитрий Микишев - врач-терапевт, недавно окончил кировский медуниверситет и приехал работать на родину, в Шабалино - таковы его обязательства перед государством за то, что он получил высшее образование по договору. Здесь ему сразу дали дом. Предлагали благоустроенную квартиру городского типа, но он сам попросил дом деревенский, с участком земли.
ДМИТРИЙ МИКИШЕВ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ШАБАЛИНСКОЙ ЦРБ:
«Зарплата между 20 000 и 30 000 жилье сразу же предоставили, все в порядке, все устраивает. Коллектив хороший в ЦРБ, руководство хорошее, всё в порядке, всё нравится».
И всё же, по мнению самих врачей, целевой набор в медицинские вузы, когда понижается проходной балл для абитуриентов из глубинки - не панацея, поскольку доктор обязан отработать после завершения обучения в вузе только 3 года. После этого он может уехать жить и работать куда угодно.
ДМИТРИЙ МИКИШЕВ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ШАБАЛИНСКОЙ ЦРБ:
«Я лично считаю, что надо только экономическими стимулами удерживать. Развивать программу "земский доктор". А то много лазеек существует».
Добавим, что проблемы здравоохранения Шабалинского района характерны и для других райцентров. И одних ситуативных решений здесь уже не достаточно. Требуется системный подход и объективная оценка общей ситуации.
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