Врачи из глубинки могут проконсультироваться с опытными коллегами

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«Не далее, как вчера проводилась консультация, подключались и урологи, и врачи - специалисты гемодиализа, после чего по санавиации наш доктор выехал и проконсультировал уже пациента на месте».

«Районы нам высылают сводку ежедневно, динамика пациентов, которые находятся во всех реанимационных отделениях или палатах интенсивной терапии со всей области у нас есть постоянно».

Современные средства связи - на службе медицины. Сегодня врачи районных и городских больниц имеют возможность получить рекомендации коллег по тактике лечения больного. Дистанционный центр реаниматологии и анестезиологии работает круглосуточно.При поступлении тяжелого пациента или постановке сложного диагноза врач из района получает консультацию специалистов из областного центра. При необходимости во время обсуждения состояния больного в режиме телеконференции собираются врачебные консилиумы.При каждом обращении врач-специалист областной больницы создает диагностическую карту в комплексной медицинской информационной системе, где уже имеются все исследования, анализы и заключения, на основе которых ставится окончательный диагноз, планируется лечебный процесс.В ходе удаленной консультации быстро и наглядно даются рекомендации по тактике лечения больного, решается вопрос об оперативном вмешательстве или переводе пациента в областное учреждение.