ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

25 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.6106
EURO: 72.3186
Погода в городе Кирове:
ночью:  -1...+1°C
утром:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Врачи из глубинки могут проконсультироваться с опытными коллегами

Вчера, 14:56 | Просмотров: 128 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Современные средства связи - на службе медицины. Сегодня врачи районных и городских больниц имеют возможность получить рекомендации коллег по тактике лечения больного. Дистанционный центр реаниматологии и анестезиологии работает круглосуточно.

При поступлении тяжелого пациента или постановке сложного диагноза врач из района получает консультацию специалистов из областного центра. При необходимости во время обсуждения состояния больного в режиме телеконференции собираются врачебные консилиумы.

Врачи из глубинки могут проконсультироваться с опытными коллегамиРОМАН СУНЦОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДИСТАНЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ РЕАНИМАТОЛОГИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ:
«Не далее, как вчера проводилась консультация, подключались и урологи, и врачи - специалисты гемодиализа, после чего по санавиации наш доктор выехал и проконсультировал уже пациента на месте».
 
 
При каждом обращении врач-специалист областной больницы создает диагностическую карту в комплексной медицинской информационной системе, где уже имеются все исследования, анализы и заключения, на основе которых ставится окончательный диагноз, планируется лечебный процесс.

РОМАН СУНЦОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДИСТАНЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ РЕАНИМАТОЛОГИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ:
«Районы нам высылают сводку ежедневно, динамика пациентов, которые находятся во всех реанимационных отделениях или палатах интенсивной терапии со всей области у нас есть постоянно».
 
 
В ходе удаленной консультации быстро и наглядно даются рекомендации по тактике лечения больного, решается вопрос об оперативном вмешательстве или переводе пациента в областное учреждение.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.

19:44 24.05.2019


Кировчанка стала победительницей международных соревнований по конному спорту.

В Кирове мать шестерых детей приговорили к одному году колонии.

19:29 24.05.2019


В Кирове мать шестерых детей приговорили к одному году колонии.

В Кирове примут дополнительные меры для борьбы с клещами.

18:33 24.05.2019


В Кирове примут дополнительные меры для борьбы с клещами.

Сотрудников АО «Чимбулатский карьер» и ООО «Сити Град» подозревают в мошенничестве.

18:12 24.05.2019


Сотрудников АО «Чимбулатский карьер» и ООО «Сити Град» подозревают в мошенничестве.

29-летний житель Кирово-Чепецка обокрал квартиру приятеля.

15:44 22.05.2019


29-летний житель Кирово-Чепецка обокрал квартиру приятеля.

В Кирове началась первая трудовая смена для подростков.

15:27 22.05.2019


В Кирове началась первая трудовая смена для подростков.

В Зуевском районе оштрафовали предприятие за сброс загрязненных сточных вод.

15:17 22.05.2019


В Зуевском районе оштрафовали предприятие за сброс загрязненных сточных вод.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 лет

18:00 24.05.2019


Кировчанка подарила палеонтологическому музею клыки моржа, которым около 1000 лет

Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник

17:57 24.05.2019


Кировские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник

Кировчане отметили День славянской письменности

17:53 24.05.2019


Кировчане отметили День славянской письменности

Пресс-конференция в Кировском УФАС

17:50 24.05.2019


Пресс-конференция в Кировском УФАС

В Кирове побывал главный волонтер-медик России

17:48 24.05.2019


В Кирове побывал главный волонтер-медик России

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Нормы времени на осмотр пациента в больнице

09.09.2015


Нормы времени на осмотр пациента в больнице

«Десант здоровья» посетит 22 района Кировской области

27.02.2017


«Десант здоровья» посетит 22 района Кировской области

Телемедицина

18.05.2011


Телемедицина

Обновлённое отделение анестезиологии и реанимации в детской городской больнице

25.12.2008


Обновлённое отделение анестезиологии и реанимации в детской городской больнице

На предстоящей неделе будет продолжена акция «Десант здоровья»

04.12.2016


На предстоящей неделе будет продолжена акция «Десант здоровья»

«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

26.10.2017


«Десант здоровья» совершит 48 выездов по Кировской области

Популярные новости

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

15.05.2019


Откуда появляются неприятные запахи в атмосфере над областным центром?

В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

17.05.2019


В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

11.05.2019


Погода в Кирове побила температурный рекорд 2010 года.

На Победиловском тракте ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.

13.05.2019


На Победиловском тракте ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.

В Уржумском районе закрывают сельскую школу

17.05.2019


В Уржумском районе закрывают сельскую школу

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх