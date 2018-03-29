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Новости / Медицина

В Кирове побывал главный волонтер-медик России

Вчера, 17:48 | Просмотров: 107 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Нужно "заражать" людей "вирусом" здорового образа жизни! Так считает главный волонтер-медик страны. Сегодня Павел Савчук прибыл с рабочим визитом: оценить наработки кировских коллег и поделиться своим опытом.
 
 
В деревне Звени Кирово-Чепецкого района сегодня День здоровья. В местном ФАПе принимают узкие специалисты, а помогают им волонтеры-медики. Даша Обухова - будущий педиатр, учится на пятом курсе и параллельно занимается добровольческой деятельностью. Для нее это возможность лучше познать свою профессию.

В Кирове побывал главный волонтер-медик РоссииДАРЬЯ ОБУХОВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Узнать даже то, чему могут не научить в университете».

Три года исполнилось движению волонтеров-медиков в Кировской области. Сегодня оно объединяет больше пятисот неравнодушных людей. Ими проведено 1000 различных акций, реализовано несколько социально-значимых проектов.

В Кирове побывал главный волонтер-медик РоссииЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они проводят беседы с населением о ЗОЖ, о первых признаках инфарктах, инсультов. Учат, как действовать при появлении этих признаков. Что ни в коем случае нельзя ждать, нужно немедленно вызывать скорую помощь. А это все спасенные жизни».
 
 
Оценить работу кировских коллег сегодня прибыл главный волонтер-медик страны. Павел Савчук вместе с добровольцами отправился на дом к одной из жительниц деревни, где сегодня высадился "десант здоровья".

- Сколько вам лет?
- 86, дитятко!
- Да вы что?
- Да!

Еще зимой в Кировской области стартовал проект «Дружины здоровья», за три месяца волонтеры-медики посетили больше 50 населенных пунктов. И подомовые обходы населения - неотъемлемая часть проекта.

В Кирове побывал главный волонтер-медик РоссииЕЛЕНА МИКРЮКОВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Мы приезжаем в населенные пункты, к людям, которые не могут подойти в ФАП и мы проводим диспансеризацию на дому».

В рамках подомовых обходов волонтеры проводят первичный осмотр населения, информируют жителей о мерах профилактики заболеваний. Проект "Дружины здоровья" сегодня отмечен на самом высоком уровне.

В Кирове побывал главный волонтер-медик РоссииПАВЕЛ САВЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ":
«Наша задача - сделать информацию о здоровом образе жизни, профилактике различных заболеваний - максимально яркой, интересной, доступной, чтобы люди заразились вирусом здорового образа жизни, и тогда у них будет совсем другое отношение и к своему здоровью, и здоровью своих близких и родных».

Кировские «Волонтеры-медики» являются крупнейшей в стране добровольческой организацией в сфере здравоохранения. Они популяризируют ЗОЖ и повышают уровень медицинской грамотности населения, а если понадобится, как сегодня, например, они и порядок наведут, и деревья посадят.


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