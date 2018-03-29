В Кирове побывал главный волонтер-медик России

Поделиться новостью:

«Они проводят беседы с населением о ЗОЖ, о первых признаках инфарктах, инсультов. Учат, как действовать при появлении этих признаков. Что ни в коем случае нельзя ждать, нужно немедленно вызывать скорую помощь. А это все спасенные жизни».

- Сколько вам лет?

- 86, дитятко!



Нужно "заражать" людей "вирусом" здорового образа жизни! Так считает главный волонтер-медик страны. Сегодня Павел Савчук прибыл с рабочим визитом: оценить наработки кировских коллег и поделиться своим опытом.В деревне Звени Кирово-Чепецкого района сегодня День здоровья. В местном ФАПе принимают узкие специалисты, а помогают им волонтеры-медики. Даша Обухова - будущий педиатр, учится на пятом курсе и параллельно занимается добровольческой деятельностью. Для нее это возможность лучше познать свою профессию.Три года исполнилось движению волонтеров-медиков в Кировской области. Сегодня оно объединяет больше пятисот неравнодушных людей. Ими проведено 1000 различных акций, реализовано несколько социально-значимых проектов.Оценить работу кировских коллег сегодня прибыл главный волонтер-медик страны. Павел Савчук вместе с добровольцами отправился на дом к одной из жительниц деревни, где сегодня высадился "десант здоровья".Еще зимой в Кировской области стартовал проект «Дружины здоровья», за три месяца волонтеры-медики посетили больше 50 населенных пунктов. И подомовые обходы населения - неотъемлемая часть проекта.В рамках подомовых обходов волонтеры проводят первичный осмотр населения, информируют жителей о мерах профилактики заболеваний. Проект "Дружины здоровья" сегодня отмечен на самом высоком уровне.Кировские «Волонтеры-медики» являются крупнейшей в стране добровольческой организацией в сфере здравоохранения. Они популяризируют ЗОЖ и повышают уровень медицинской грамотности населения, а если понадобится, как сегодня, например, они и порядок наведут, и деревья посадят.