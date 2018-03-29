В Кирове побывал главный волонтер-медик России
ДАРЬЯ ОБУХОВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Узнать даже то, чему могут не научить в университете».
Три года исполнилось движению волонтеров-медиков в Кировской области. Сегодня оно объединяет больше пятисот неравнодушных людей. Ими проведено 1000 различных акций, реализовано несколько социально-значимых проектов.
ЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Да!
Еще зимой в Кировской области стартовал проект «Дружины здоровья», за три месяца волонтеры-медики посетили больше 50 населенных пунктов. И подомовые обходы населения - неотъемлемая часть проекта.
ЕЛЕНА МИКРЮКОВА, ВОЛОНТЕР-МЕДИК:
«Мы приезжаем в населенные пункты, к людям, которые не могут подойти в ФАП и мы проводим диспансеризацию на дому».
В рамках подомовых обходов волонтеры проводят первичный осмотр населения, информируют жителей о мерах профилактики заболеваний. Проект "Дружины здоровья" сегодня отмечен на самом высоком уровне.
ПАВЕЛ САВЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ":
«Наша задача - сделать информацию о здоровом образе жизни, профилактике различных заболеваний - максимально яркой, интересной, доступной, чтобы люди заразились вирусом здорового образа жизни, и тогда у них будет совсем другое отношение и к своему здоровью, и здоровью своих близких и родных».
Кировские «Волонтеры-медики» являются крупнейшей в стране добровольческой организацией в сфере здравоохранения. Они популяризируют ЗОЖ и повышают уровень медицинской грамотности населения, а если понадобится, как сегодня, например, они и порядок наведут, и деревья посадят.
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