Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза

Нужно ли кировчанам бояться китайского коронавируса, уже унесшего жизни нескольких человек? И как обстоят дела с обычной ежегодной эпидемией гриппа, которая уже поразила ряд регионов России?В Китае очень серьезно относятся к новой эпидемии. Точно известно, что вирус передается от человека к человеку респираторным путем, он способен мутировать, риск дальнейшего распространения велик. Ситуация осложняется тем, что в Китае на этих выходных отмечают новый год, а шансы заболеть во время праздников многократно повышаются, потому что люди чаще ходят в гости. До России вирус пока не дошел. Что касается Кирова - у нас учатся студенты из КНР и скоро они вернутся в город с новогодних праздников.Другое дело - обычный грипп. Каждый год в России наблюдается эпидемия гриппа, которая начинается примерно в декабре, достигает пика в феврале-марте, и в апреле сходит на нет. Ничего нового в этом году нет. Грипп наступает, и судя по статистике Роспотребнадзора, прирост заболевших ОРВИ среди взрослых в Кировской области за 3 неделю января составил 101%. То есть мы имеем резкий, по сути, двукратный, рост заболеваемости ОРВИ.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что из-за новогодних праздников, часть людей, которые болеют уже давно, к врачу пришли поздно (спустя неделю иди две после начала заболевания) и поэтому статистика дала такой скачкообразный всплеск заболеваемости ОРВИ. Но это не отменяет самого факта - роста числа инфицированных. У заболевания есть четкие симптомы.Врачи советуют избегать посещения мест скопления большого количества людей, а если вы вынуждены идти на массовые мероприятия, обязательно пользоваться одноразовой маской, только не забывать менять ее каждые 1,5-2 часа. Что касается медикаментозных средств профилактики гриппа - то лучший способ прививка, но он уже упущен. Сейчас прививаться поздно.