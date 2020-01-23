Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза

Нужно ли кировчанам бояться китайского коронавируса, уже унесшего жизни нескольких человек? И как обстоят дела с обычной ежегодной эпидемией гриппа, которая уже поразила ряд регионов России?
В Китае очень серьезно относятся к новой эпидемии. Точно известно, что вирус передается от человека к человеку респираторным путем, он способен мутировать, риск дальнейшего распространения велик. Ситуация осложняется тем, что в Китае на этих выходных отмечают новый год, а шансы заболеть во время праздников многократно повышаются, потому что люди чаще ходят в гости. До России вирус пока не дошел. Что касается Кирова - у нас учатся студенты из КНР и скоро они вернутся в город с новогодних праздников.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, УПРАВЛЕНИЯ РОСПОРТЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В принципе, риск завода есть. Не исключен. Но на сегодняшний день и КНР и Россия, в лице Роспотребнадзора на приграничных территориях принял максимальные меры, чтобы не допустить завоза инфекции».
Другое дело - обычный грипп. Каждый год в России наблюдается эпидемия гриппа, которая начинается примерно в декабре, достигает пика в феврале-марте, и в апреле сходит на нет. Ничего нового в этом году нет. Грипп наступает, и судя по статистике Роспотребнадзора, прирост заболевших ОРВИ среди взрослых в Кировской области за 3 неделю января составил 101%. То есть мы имеем резкий, по сути, двукратный, рост заболеваемости ОРВИ.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, УПРАВЛЕНИЯ РОСПОРТЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть у нас территории, где есть небольшие превышения эпидпорога, то есть мы говорим о том, что грипп пришел в Россию, он есть. Количество заболевших увеличивается. У нас тоже на прошлой неделе 2 класса выводились на карантин».
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что из-за новогодних праздников, часть людей, которые болеют уже давно, к врачу пришли поздно (спустя неделю иди две после начала заболевания) и поэтому статистика дала такой скачкообразный всплеск заболеваемости ОРВИ. Но это не отменяет самого факта - роста числа инфицированных. У заболевания есть четкие симптомы.
СОФЬЯ ВОЙТКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ КИРОВСКОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«В первую очередь, это повышение температуры выше 38 градусов, кашель, насморк, ломота во всем теле, холодный пот. В этом случае надо обратиться к врачу. Вызвать на дом, или придти в поликлинику. У нас открыт в каждой поликлинике экстренный прием. Можно без записи, сразу, минуя регистратуру».
Врачи советуют избегать посещения мест скопления большого количества людей, а если вы вынуждены идти на массовые мероприятия, обязательно пользоваться одноразовой маской, только не забывать менять ее каждые 1,5-2 часа. Что касается медикаментозных средств профилактики гриппа - то лучший способ прививка, но он уже упущен. Сейчас прививаться поздно.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несмотря на то, что говорить об эпидемии китайского коронавируса или гриппа в Кировской области нельзя, это не значит, что у нас нет шанса заразиться этими заболеваниями. И, в случае если вы обнаружите у себя опасные симптомы важно не заниматься самолечением, а идти к врачу».