Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки. Родственники потребовали выдать медкнижку, а также другие документы, но получили отказ. На сторону семьи встал конституционный суд.
В конце декабря 2016-го года, с насморком и пониженным гемоглобином Евгений Свечников обратился к специалистам кировского НИИ гематологии. Мужчину положили в стационар. Через два с половиной месяца он умер. Родственники говорят, что виноваты врачи, которые лечили Евгения Илларионовича.
ИРИНА МОГЕЛЮК, ДОЧЬ ЕВГЕНИЯ СВЕЧНИКОВА:
«Трижды он госпитализировался за эти два с половиной месяца, трижды доктор писал - улучшение. Нам врали, что папе все лучше и лучше. Мы видели обратное. Именно это заставило нас папу повезти к израильским докторам».
Специалисты израильской клиники заявили, что Евгения Свечникова лечили неправильно. На самом деле у него был хронический лимфолейкоз. С такой болезнью можно жить годами. Кировские врачи поставили диагноз лимфома. Химиотерапия и сильные препараты значительно ухудшили состояние пациента. Через пять дней после консультации в Израиле Евгений Илларионович скончался. Родственники потребовали у кировских медиков историю болезни и другие документы, но в НИИ гематологии отказали, ссылаясь на врачебную тайну. Тогда родные обратились в следственный комитет, правоохранителям отказать медики не смогли. Была проведена экспертиза. Специалисты из Москвы изучили историю болезни.
ИРИНА МОГЕЛЮК, ДОЧЬ ЕВГЕНИЯ СВЕЧНИКОВА:
«Главная причина смерти - это неправильное лечение, во-первых, противопоказанными смертельными препаратами, которые превышали дозу в два раза. Это уже установленный факт судебно-медицинской экспертизы».
По факту смерти пациента возбуждено уголовное дело. Лечащего врача подозревают не только в ошибке, но и в подделке документов. По словам Ирины Могилюк, медики пытались замести следы.
ИРИНА МОГЕЛЮК, ДОЧЬ ЕВГЕНИЯ СВЕЧНИКОВА:
«Так же была проведена в рамках уголовного дела и следствия почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подделку медицинских документов. Подписи папы были подделаны».
Семья Евгения Свечникова с требованием выдать медицинские документы обратилась в конституционный суд России. Судьи встали на сторону истцов. Они не только обязали выдать медкнижку, но и призвали депутатов Госдумы внести в законодательство соответствующие изменения.
Заслуженный юрист Кировской области Татьяна Богданова говорит, что пока не понятно, как это постановление будет работать на практике. Медучреждения руководствуются своим федеральным законом, в котором подобный порядок не прописан.
ТАТЬЯНА БОГДАНОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Придется людям обращаться с жалобой в суды. В данном случае суд, скорее всего, примет сторону граждан. Для судов общей юрисдикции постановление конституционного суда, оно основополагающие».
У медучреждений теперь не будет возможности держать информацию в тайне от пациента и его родственников. Однако, решение конституционного суда должно быть оформлено юридически, принято парламентом и подписано президентом.