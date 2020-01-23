Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки. Родственники потребовали выдать медкнижку, а также другие документы, но получили отказ. На сторону семьи встал конституционный суд.В конце декабря 2016-го года, с насморком и пониженным гемоглобином Евгений Свечников обратился к специалистам кировского НИИ гематологии. Мужчину положили в стационар. Через два с половиной месяца он умер. Родственники говорят, что виноваты врачи, которые лечили Евгения Илларионовича.Специалисты израильской клиники заявили, что Евгения Свечникова лечили неправильно. На самом деле у него был хронический лимфолейкоз. С такой болезнью можно жить годами. Кировские врачи поставили диагноз лимфома. Химиотерапия и сильные препараты значительно ухудшили состояние пациента. Через пять дней после консультации в Израиле Евгений Илларионович скончался. Родственники потребовали у кировских медиков историю болезни и другие документы, но в НИИ гематологии отказали, ссылаясь на врачебную тайну. Тогда родные обратились в следственный комитет, правоохранителям отказать медики не смогли. Была проведена экспертиза. Специалисты из Москвы изучили историю болезни.По факту смерти пациента возбуждено уголовное дело. Лечащего врача подозревают не только в ошибке, но и в подделке документов. По словам Ирины Могилюк, медики пытались замести следы.Семья Евгения Свечникова с требованием выдать медицинские документы обратилась в конституционный суд России. Судьи встали на сторону истцов. Они не только обязали выдать медкнижку, но и призвали депутатов Госдумы внести в законодательство соответствующие изменения.Заслуженный юрист Кировской области Татьяна Богданова говорит, что пока не понятно, как это постановление будет работать на практике. Медучреждения руководствуются своим федеральным законом, в котором подобный порядок не прописан.У медучреждений теперь не будет возможности держать информацию в тайне от пациента и его родственников. Однако, решение конституционного суда должно быть оформлено юридически, принято парламентом и подписано президентом.