В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. Вирус бешенства нашли у лисицы, труп которой был обнаружен вблизи деревни Пыжа в Чувашевском сельском поселении Кирово-Чепецкого района.Сейчас ветеринары проводят в сельском поселении клинический осмотр с целью выявления больных бешенством животных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных.В целом в 2019 году в Кировской области бешенство было выявлено у 15 различных животных. Из них 60% – дикие плотоядные животные (4 лисицы, 4 енотовидных собаки, 1 рысь), 40 % – домашние и сельскохозяйственные животные (3 собаки, 1 кошка и 2 головы крупного рогатого скота).В 2019 году бешенство животных было зарегистрировано на территории 10 муниципальных районов области: в Сунском районе – 3 случая, Арбажском, Зуевском и Немском районах по 2 случая, Вятскополянском, Оричевском, Пижанском, Унинском, Уржумском, Шабалинском районах по 1 случаю.