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11 февраля 20:23
11 фев 18:00 В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. 11 фев 17:50 В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века 11 фев 17:48 Жители дома на улице Воровского 157 почти полтора года живут в антисанитарных условиях 11 фев 17:44 В Кирове в новом детском саду № 181 пока продолжается адаптация 11 фев 15:06 Сильнейшие конькобежцы разыграли приз Кирова на стадионе "Динамо" 11 фев 15:00 В Кирове будут судить бывшую воспитательницу детского сада №67. 11 фев 12:33 Четверо россиян, эвакуированных из КНР в Тюмень, после карантина приедут в Киров. 11 фев 12:14 В Кирове прошла «Открытая лабораторная» с участием известного ученого Михаила Гельфанда 11 фев 11:39 В Кировской области инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. 11 фев 11:04 В Кирове пожилым людям с расстройством памяти выдают специальные значки с QR-кодом
В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства.

В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства.

Сегодня, 18:00
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В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства.

В Кировской области выявлен первый с начала года случай бешенства. Вирус бешенства нашли у лисицы, труп которой был обнаружен вблизи деревни Пыжа в Чувашевском сельском поселении Кирово-Чепецкого района.

Сейчас ветеринары проводят в сельском поселении клинический осмотр с целью выявления больных бешенством животных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных.

В целом в 2019 году в Кировской области бешенство было выявлено у 15 различных животных. Из них 60% – дикие плотоядные животные (4 лисицы, 4 енотовидных собаки, 1 рысь), 40 % – домашние и сельскохозяйственные животные (3 собаки, 1 кошка и 2 головы крупного рогатого скота).

В 2019 году бешенство животных было зарегистрировано на территории 10 муниципальных районов области: в Сунском районе – 3 случая, Арбажском, Зуевском и Немском районах по 2 случая, Вятскополянском, Оричевском, Пижанском, Унинском, Уржумском, Шабалинском районах по 1 случаю.
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