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14 февраля 17:07
14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн 13 фев 18:09 В доме-музее Хохрякова открывается выставка известного русского живописца Алексея Князева 13 фев 18:07 В Кирове проходит фестиваль авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате» 13 фев 18:04 В Кировском кванториуме стартовал чемпионат "ЮниорПрофи"
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области

Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области

Сегодня, 10:53
163
Роман Фоминых
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области


В регионе эпидемия гриппа продолжает набирать обороты. Количество заболевших превысило 10 тысяч человек. Это только те, кто обратился за медицинской помощью, кировчане, занимающиеся самолечением в расчет не принимались.

В течение недели на карантин было закрыто 49 классов в 19-ти школах, также частично закрыта 21 группа в 12-ти детских садиках. При лабораторном исследовании выявлено 16 случаев гриппа из них 11-ть - это вирус свиного гриппа. Более, того в Котельниче из-за роста ОРВИ администрация специальным постановлением ввела запрет на проведение массовых мероприятий.

Между тем Представители кировской антимонопольной службы подвели промежуточные итоги проверок аптек. Напомним поводом стала информация о завышении цен на медицинские маски. На защитные средства резко увеличился спрос из-за бушующего в Китае коронавируса и увеличения случаев ОРВИ в регионе. С 24 января по 7 февраля рост розничных цен на медицинские маски наблюдался в четырех аптечных учреждениях и был обусловлен ростом закупочных цен. Кроме того, в управление поступило 3 обращения от кировчан с жалобами на завышение цен на медицинские маски. На этой неделе сотрудниками кировского УФАС будут произведены выездные проверки.
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