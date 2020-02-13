Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области

В регионе эпидемия гриппа продолжает набирать обороты. Количество заболевших превысило 10 тысяч человек. Это только те, кто обратился за медицинской помощью, кировчане, занимающиеся самолечением в расчет не принимались.В течение недели на карантин было закрыто 49 классов в 19-ти школах, также частично закрыта 21 группа в 12-ти детских садиках. При лабораторном исследовании выявлено 16 случаев гриппа из них 11-ть - это вирус свиного гриппа. Более, того в Котельниче из-за роста ОРВИ администрация специальным постановлением ввела запрет на проведение массовых мероприятий.Между тем Представители кировской антимонопольной службы подвели промежуточные итоги проверок аптек. Напомним поводом стала информация о завышении цен на медицинские маски. На защитные средства резко увеличился спрос из-за бушующего в Китае коронавируса и увеличения случаев ОРВИ в регионе. С 24 января по 7 февраля рост розничных цен на медицинские маски наблюдался в четырех аптечных учреждениях и был обусловлен ростом закупочных цен. Кроме того, в управление поступило 3 обращения от кировчан с жалобами на завышение цен на медицинские маски. На этой неделе сотрудниками кировского УФАС будут произведены выездные проверки.