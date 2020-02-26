После сигнала ОНФ Прокуратура выявила многочисленные нарушения в организации выдачи льготных лекарств. В надзорное ведомство обратились активисты ОНФ. С начала этого года они получили более 80-ти жалоб от федеральных и региональных льготников. Это почти половина от общего количества жалоб, поступивших за весь прошлый год. В результате за три месяца выявлены случаи нарушения по обслуживанию льготных рецептов в шести районах и Кирове.Причинами стали недопоставки необходимых лекарств. Среди них препараты для лечения сахарного диабета и бронхиальной астмы. Пациенты покупали лекарства за свой счет. Подтвердилось и еще одно распространенное нарушение - врачи отказываются выписывать пациентам рецепты , если препарата нет в наличии в аптеке. По итогам проверки министру здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений.