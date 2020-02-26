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27 февраля 11:38
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в организации выдачи льготных лекарств

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в организации выдачи льготных лекарств

Вчера, 11:10
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Роман Фоминых
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в организации выдачи льготных лекарств


После сигнала ОНФ Прокуратура выявила многочисленные нарушения в организации выдачи льготных лекарств. В надзорное ведомство обратились активисты ОНФ. С начала этого года они получили более 80-ти жалоб от федеральных и региональных льготников. Это почти половина от общего количества жалоб, поступивших за весь прошлый год. В результате за три месяца выявлены случаи нарушения по обслуживанию льготных рецептов в шести районах и Кирове.

Причинами стали недопоставки необходимых лекарств. Среди них препараты для лечения сахарного диабета и бронхиальной астмы. Пациенты покупали лекарства за свой счет. Подтвердилось и еще одно распространенное нарушение - врачи отказываются выписывать пациентам рецепты , если препарата нет в наличии в аптеке. По итогам проверки министру здравоохранения региона  внесено представление об устранении нарушений.
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