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Новости / Общество

Трехлетнему Яше Бусоргину требуется помощь неравнодушных людей

Вчера, 18:30 | Просмотров: 139 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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ГТРК "Вятка" и благотворительный фонд "Русфонд" продолжают совместную акцию, цель которой - помощь детям. У трехлетнего Яши Бусоргина диагностирован рецидив тяжелого заболевания и ему срочно требуется дорогостоящее лечение.

rusfond.ru
SMS со словом ДЕТИ на номер 5542

- Яш, дедушка дарит тебе клюшку, будешь в мяч играть клюшкой.

Родители Яшки мечтают отдать его в спорт. Но пока из-за двусторонней косолапости это невозможно. У мальчика такой диагноз с рождения. Консервативное лечение начали уже с первого месяца жизни и до года каждую неделю ножки гипсовали. После малыш перенес несколько операций под наркозом.

Трехлетнему Яше Бусоргину требуется помощь неравнодушных людейЕВГЕНИЙ БУСОРГИН, ОТЕЦ ЯКОВА:
«Он постоянно ходил в гипсах. Ходить он поздно научился. Думали, что снимем гипс, и он забегает, ничего такого не было. Еще какое-то время он не ходил, то есть очень поздно стал ходить. Да и сейчас он до сих пор у него такая походка неуверенная, ему нельзя допустим ходить без обуви, он постоянно ходит в специальной ортопедической обуви».

В обуви даже приходиться спать. После длительного лечения, стопы удалось вывести в ровное положение. Но ненадолго. Случился рецидив. В октябре родители заметили, что ножки стали снова заворачиваться вовнутрь. В Кировской больнице предложили ломать кости, чтобы они встали на место. Тогда Бусоргины обратились к специалистам в Ярославскую клинику. Там врачи предлагают лечение по методу Понсети - это щадящая операция по перемещению сухожилий и гипсование.

МАКСИМ ВАВИЛОВ, ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (ЯРОСЛАВЛЬ):
«Планируется оперативное лечение: транспозиция (перемещение) сухожилия передней большеберцовой мышцы на латеральную клиновидную кость. До оперативного лечения планируется курс этапных гипсований».

Лечение это платное. Стоит почти 150 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru соберут 110 тысяч, не хватает еще 40. Чтобы помочь Яше - нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Также перевести пожертвование теперь можно и через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Евгений Бусоргин надеется, эта операция поможет поставить малыша на ноги, а он в свою очередь мечтает поставить сына на коньки.

ЕВГЕНИЙ БУСОРГИН, ОТЕЦ ЯКОВА:
«У меня дочка, она занимается фигурным катанием, я в свое время занимался хоккеем, иногда мы ходим на лед, смотрим на дочку, ему очень нравится лед, возможно, если все нормально будет, будем отдавать в хоккей его».

rusfond.ru
SMS со словом ДЕТИ на номер 5542

Родители верят, что новогоднее чудо случится, и деньги на операцию удастся собрать. А главное, чтобы лечение помогло. И тогда Яшка забегает, запрыгает, и сам выберет, каким спортом ему заняться.


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