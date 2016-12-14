Трехлетнему Яше Бусоргину требуется помощь неравнодушных людей

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ГТРК "Вятка" и благотворительный фонд "Русфонд" продолжают совместную акцию, цель которой - помощь детям. У трехлетнего Яши Бусоргина диагностирован рецидив тяжелого заболевания и ему срочно требуется дорогостоящее лечение.Родители Яшки мечтают отдать его в спорт. Но пока из-за двусторонней косолапости это невозможно. У мальчика такой диагноз с рождения. Консервативное лечение начали уже с первого месяца жизни и до года каждую неделю ножки гипсовали. После малыш перенес несколько операций под наркозом.В обуви даже приходиться спать. После длительного лечения, стопы удалось вывести в ровное положение. Но ненадолго. Случился рецидив. В октябре родители заметили, что ножки стали снова заворачиваться вовнутрь. В Кировской больнице предложили ломать кости, чтобы они встали на место. Тогда Бусоргины обратились к специалистам в Ярославскую клинику. Там врачи предлагают лечение по методу Понсети - это щадящая операция по перемещению сухожилий и гипсование.Лечение это платное. Стоит почти 150 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru соберут 110 тысяч, не хватает еще 40. Чтобы помочь Яше - нужно отправить смс со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения - 75 рублей. Также перевести пожертвование теперь можно и через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Евгений Бусоргин надеется, эта операция поможет поставить малыша на ноги, а он в свою очередь мечтает поставить сына на коньки.Родители верят, что новогоднее чудо случится, и деньги на операцию удастся собрать. А главное, чтобы лечение помогло. И тогда Яшка забегает, запрыгает, и сам выберет, каким спортом ему заняться.