75 лет службы Родине отметила Юрьянская ракетная дивизия
Сегодня, 11:57 | Просмотров: 104 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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75 лет дивизии - это важная дата не только для военнослужащих. Саша Бухалов с большим интересом рассматривает снайперскую винтовку Драгунова. До сих пор мальчик видел легендарную СВД только в компьютерных играх. Реальность оказалась куда интереснее.
САША БУХАЛОВ, ЖИТЕЛЬ ЗАТО "ПЕРВОМАЙСКИЙ":
«Ту вот так вот можно. Мне так нравятся "снайперки". Ну, очень-очень интересно».
Стрелковое оружие - это только небольшая часть выставки. Юрьянские ракетчики показали главную свою гордость - военную технику.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На выставке представлено порядка 10 единиц боевой техники. Главный экспонат - вот этот вот ракетный комплекс. Он весит 105 тонн. Ракета, выпущенная из этой пусковой установки, может поразить цель на расстоянии десятка тысяч километров».
Побывать в кабине знаменитого "Тополя", посмотреть, как живут во время боевого дежурства солдаты и офицеры. Даже для детей военнослужащих - это целое приключение.
Главные торжества прошли на площади генерала Плюснина. Здесь состоялся парад и митинг, посвященный 75-летию Мелитопольской Краснознаменной дивизии. Военнослужащие соединения перед строем получили награды и благодарности от министерства обороны.
ЕВГЕНИЙ КИРИЛЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 8-ой МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ:
«Естественно, военнослужащие соединения тянутся за ветеранами. Пытаются достичь определенных результатов в боевой подготовке, при несении боевого дежурства. Этот год, юбилейный год, принес определенные плоды».
Мотострелковая мелитопольская дивизия начала формироваться в Дагестане 20-го декабря 41-го года. Первый боевой приказ был получен 20-го апреля 42-го. Она прошла боевой путь от берегов Волги и Дона до балтийского моря. Воевала в составе Северо-Кавказского, Южного, Сталинградского, 1-го Прибалтийского и 4-го Украинского фронтов. В день 75-летия военнослужащие дивизии возложили цветы к памятнику Мелитопольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. После митинга и парада у военнослужащих была возможность пообщаться с ветеранами соединения. Теми, кто нес службу, когда дивизия уже была частью РВСН.
ВЛАДИМИР ПОЛОВНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 8-ой МЕЛИТОПОЛЬСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ:
«Для ветеранов, наша дивизия - это все. Это наша жизнь, это наша служба, это наши семьи, которые стояли всегда за нами».
После митинга военнослужащие отправились в Юрьянский ДК Космос. Здесь военнослужащим в торжественной обстановке были присвоены очередные воинские звания. Кроме того, ракетчиков поздравили представители властей разного уровня.
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