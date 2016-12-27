75 лет службы Родине отметила Юрьянская ракетная дивизия

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75 лет службы Родине - большой юбилей отметила Восьмая Мелитопольская Краснознаменная ракетная дивизия. Она была сформирована в 41-м году в Дагестане и изначально была мотострелковой. В 60-м преобразована в ракетную и по сей день несет службу в Юрьянском районе Кировской области.75 лет дивизии - это важная дата не только для военнослужащих. Саша Бухалов с большим интересом рассматривает снайперскую винтовку Драгунова. До сих пор мальчик видел легендарную СВД только в компьютерных играх. Реальность оказалась куда интереснее.Стрелковое оружие - это только небольшая часть выставки. Юрьянские ракетчики показали главную свою гордость - военную технику.Побывать в кабине знаменитого "Тополя", посмотреть, как живут во время боевого дежурства солдаты и офицеры. Даже для детей военнослужащих - это целое приключение.Главные торжества прошли на площади генерала Плюснина. Здесь состоялся парад и митинг, посвященный 75-летию Мелитопольской Краснознаменной дивизии. Военнослужащие соединения перед строем получили награды и благодарности от министерства обороны.Мотострелковая мелитопольская дивизия начала формироваться в Дагестане 20-го декабря 41-го года. Первый боевой приказ был получен 20-го апреля 42-го. Она прошла боевой путь от берегов Волги и Дона до балтийского моря. Воевала в составе Северо-Кавказского, Южного, Сталинградского, 1-го Прибалтийского и 4-го Украинского фронтов. В день 75-летия военнослужащие дивизии возложили цветы к памятнику Мелитопольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. После митинга и парада у военнослужащих была возможность пообщаться с ветеранами соединения. Теми, кто нес службу, когда дивизия уже была частью РВСН.После митинга военнослужащие отправились в Юрьянский ДК Космос. Здесь военнослужащим в торжественной обстановке были присвоены очередные воинские звания. Кроме того, ракетчиков поздравили представители властей разного уровня.