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Губернатор на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Советске

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 265 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Советске состоялось, пожалуй, самое ожидаемое событие года. Там торжественно открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Улица Энгельса 79. Отныне этот адрес будет знать каждый житель Советска. Именно здесь появилось сооружение, резко выделяющееся на фоне остальных. Этот ФОК единственный в регионе, который включает в себя ещё баскетбольную и хоккейную площадки. Но все его сердце большой универсальный игровой зал. Туда на открытие пришли ребята из местной спортивной школы и простые горожане.

Губернатор на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в СоветскеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Такое очень символичное открытие комплекса, который был построен в очень короткие сроки с достаточно хорошим качеством, где смогут заниматься много детей и взрослых, вести здоровый образ жизни. Я надеюсь, что здесь будут появляться чемпионы по борьбе, боксу, по игровым видам спорта».
 
Сроки возведения объекта действительно поражают. Строительство началось с конца августа. На него было потрачено 75 млн. рублей. Основные вложенные средства федеральные. Софинансирование оказали областной и районный бюджеты. Проект реализован как типовой. В нем есть зал борьбы, тренерские, судейские, раздевалки.

Губернатор на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в СоветскеГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Понятно, что есть штрихи, которые необходимо доделать. В ближайшее время будет поставлено дополнительное оборудование, чтобы можно было работать по полной программе. Но этот объект у нас есть, мы очень рады».

Спортивный праздник сменился для главы региона привычным графиком его рабочих поездок. В Советске Игорь Васильев пристальное внимание обратил на центральную районную больницу. Он посетил поликлинику, детскую консультацию, поговорил с врачами разных отделений. Открытое недавно здесь отделение гемодиализа стало третьим в области после Кирова и Слободского. Регулярную почечную терапию уже проходит несколько человек. Отделение планируется сделать межрайонным. На будущий год в него поступит еще два аппарата для гемодиализа, чтобы сделать данный вид помощи доступнее населению.

Решение, но уже не медицинских проблем, прошло у врио губернатора на приеме граждан. И первое же обращение привело к оперативной реакции. И.о. министру образования пришлось выехать в деревню Грехово. В здании, в котором ранее располагался санаторный детский дом, сейчас находится начальная школа. Власти района хотели бы ее сделать основной общеобразовательной, где могли бы обучаться ребята с 1 по 9 классы. Но все упирается в реконструкцию пустующего второго этажа. Но на нее у района нет денег.
Изучив ситуацию на месте, Ирина Рысева пришлось скорректировать планы руководства школы. Чтобы соответствовать всем требованиям нужен спортивный зал. Да и не ясен вопрос будущей наполняемости школы. Поэтому, пока пришлось принять предварительное решение по ней.

Губернатор на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в СоветскеОЛЬГА РЫСЕВА, И.О МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В перспективе, если рассмотреть вопрос создания начальной школы, провести здесь капитальный ремонт, заменить окна, то тогда исходя из возможностей бюджета, мы можем включить эту школу в перечень объектов, которые будут финансироваться за счет областного бюджета».


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