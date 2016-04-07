Губернатор на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Советске

Поделиться новостью:

В Советске состоялось, пожалуй, самое ожидаемое событие года. Там торжественно открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс.Улица Энгельса 79. Отныне этот адрес будет знать каждый житель Советска. Именно здесь появилось сооружение, резко выделяющееся на фоне остальных. Этот ФОК единственный в регионе, который включает в себя ещё баскетбольную и хоккейную площадки. Но все его сердце большой универсальный игровой зал. Туда на открытие пришли ребята из местной спортивной школы и простые горожане.Сроки возведения объекта действительно поражают. Строительство началось с конца августа. На него было потрачено 75 млн. рублей. Основные вложенные средства федеральные. Софинансирование оказали областной и районный бюджеты. Проект реализован как типовой. В нем есть зал борьбы, тренерские, судейские, раздевалки.Спортивный праздник сменился для главы региона привычным графиком его рабочих поездок. В Советске Игорь Васильев пристальное внимание обратил на центральную районную больницу. Он посетил поликлинику, детскую консультацию, поговорил с врачами разных отделений. Открытое недавно здесь отделение гемодиализа стало третьим в области после Кирова и Слободского. Регулярную почечную терапию уже проходит несколько человек. Отделение планируется сделать межрайонным. На будущий год в него поступит еще два аппарата для гемодиализа, чтобы сделать данный вид помощи доступнее населению.Решение, но уже не медицинских проблем, прошло у врио губернатора на приеме граждан. И первое же обращение привело к оперативной реакции. И.о. министру образования пришлось выехать в деревню Грехово. В здании, в котором ранее располагался санаторный детский дом, сейчас находится начальная школа. Власти района хотели бы ее сделать основной общеобразовательной, где могли бы обучаться ребята с 1 по 9 классы. Но все упирается в реконструкцию пустующего второго этажа. Но на нее у района нет денег.Изучив ситуацию на месте, Ирина Рысева пришлось скорректировать планы руководства школы. Чтобы соответствовать всем требованиям нужен спортивный зал. Да и не ясен вопрос будущей наполняемости школы. Поэтому, пока пришлось принять предварительное решение по ней.