Кировские автоинспекторы вручили новогодние подарки детям погибшего инспектора ДПС.

Поделиться новостью:

Трагедия произошла 12 декабря 2016 года на 126 км автодороги Киров-Пермь в Омутнинском районе.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия на стоящего на обочине 36-летнего инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Омутнинский» Александра Куликова и и его коллегу Дмитрия Исупова наехал полуприцеп от проезжающей мимо фуры.

Куликов погиб на месте, Исупов получил травмы.

В дорожно-патрульной службе Александр Куликов проработал 8 лет. На его счету десятки спасенных участников дорожного движения и сотни вырученных из беды людей. На протяжении всего периода службы лейтенант честно и ответственно выполнял служебный долг, спеша на помощь всем, кто в ней нуждался.

Потеря друга и коллеги отозвалась болью в сердцах каждого сотрудника подразделений Госавтоинспекции области, общий долг которых – не оставить без внимания его семью, позаботиться о них.