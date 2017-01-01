Кировские автоинспекторы вручили новогодние подарки детям погибшего инспектора ДПС.
Сегодня, 11:48 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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Трагедия произошла 12 декабря 2016 года на 126 км автодороги Киров-Пермь в Омутнинском районе.
Во время оформления дорожно-транспортного происшествия на стоящего на обочине 36-летнего инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Омутнинский» Александра Куликова и и его коллегу Дмитрия Исупова наехал полуприцеп от проезжающей мимо фуры.
В дорожно-патрульной службе Александр Куликов проработал 8 лет. На его счету десятки спасенных участников дорожного движения и сотни вырученных из беды людей. На протяжении всего периода службы лейтенант честно и ответственно выполнял служебный долг, спеша на помощь всем, кто в ней нуждался.
Потеря друга и коллеги отозвалась болью в сердцах каждого сотрудника подразделений Госавтоинспекции области, общий долг которых – не оставить без внимания его семью, позаботиться о них.
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