6 января - Рождественский сочельник.
Сегодня, 11:12 | Просмотров: 75 | Версия для печати
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Православные верующие готовятся к празднованию Рождества Христова.
6 января - рождественский сочельник.
Название этого дня происходит от особой пищи - сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав. Как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи.
По традиции, в сочельник верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.
Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.
Праздничные службы сегодня вечером начнутся во всех храмах Вятской епархии.
фото aksses.ru
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