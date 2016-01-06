Поделиться новостью:

Православные верующие готовятся к празднованию Рождества Христова.

6 января - рождественский сочельник.

Название этого дня происходит от особой пищи - сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав. Как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи.

По традиции, в сочельник верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

Праздничные службы сегодня вечером начнутся во всех храмах Вятской епархии.



фото aksses.ru