Воспитанников Орловского спецучилища посетил Александр Бречалов
Сегодня, 10:18 | Просмотров: 128 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- Это ты делал? Потрясающе, у меня теперь дома на столе. Тебе спасибо огромное.
Поблагодарил и наконец, познакомился. Александр Бречалов уже покупал поделки ребят из спецучилища. И сегодня смог лично пожать руку автору.
Действительно, вещи очень красивые, не зря воспитанники часто побеждают на конкурсах.
- Делай нагрев, чтобы она полностью у тебя прогрелась и тогда наноси на салфетку.
Декупаж, квиллинг, топиарии - ребята изучают все самое современное. Уроки технологии проводят для детей с 11 до 14 лет, также для всех работает кружок "город мастеров". Подростки не только обучаются прикладному искусству, но и начинают получать свои первые деньги - произведения искусства выставляют на ярмарках.
ИГОРЬ ТЕБЕНЬКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ОРЛОВСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
«Абсолютная занятость детей, деятельность учебная, производственная, дополнительное образование по разным направлениям, спортивное, культурно-массовое, естественно-научное. Детям некогда скучать, они вечно, постоянно находятся в деятельности».
РУСЛАН ХАБИБОВ, ВОСПИТАННИК ОРЛОВСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
«Я приехал с города Уфы, живу здесь больше года, дали мне один год и восемь месяцев. Получил профессию слесаря механосборочных работ третьего разряда. Обучаюсь на втором курсе».
НИКИТА МАНИН, ВОСПИТАННИК ОРЛОВСКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
«Очень хорошие условия, мы здесь и в поездки ездим, и разные кружки, карате, самбо. Мне здесь очень нравится».
Заканчивая училище, молодые люди имеют по 2-3 востребованные сегодня профессии. Это токарь-универсал, слесарь, маляр-штукатур и другие. Игорь Васильев сразу оценил работу воспитанников. И даже предложил Саше из Новосибирской области запатентовать свою торговую марку "Инструменты Скобелкина".
- Лучше чем китайский, и фамилия правильная "Инструменты Скобелкина".
Орловское спецучилище для трудных подростков - одно из лучших в стране. С 2014 года шефство над ним взял Александр Бречалов. Секретарь Общественной палаты помогает выпускникам найти себя во взрослой жизни, проводит мотивационные мастер-классы, организовывает посещение спортивных и творческих мероприятий.
АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:
«Старайтесь двигаться к тому, чтобы быть лучшими, мы будем продолжать вас мотивировать. Сезон скоро начинается футбольный, многие из вас были на ЦСК, хоккейный, баскетбольный, также будет посещать какие-то культурные мероприятия, театры и концерты и в Москве. В общем, у вас с нами год начинается».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот это то золотое время, когда вы получаете профессию, имеете возможность заниматься творчеством, постарайтесь использовать каждый час, чтобы в будущем у вас в руках была профессия, которая будет кормить вас и вашу семью, образование, которое здесь получите, даст вам возможность тому, кто захочет поступать дальше в учебное заведение».
После экскурсии, ребята пригласили гостей на праздничный концерт. Вместе с педагогами они танцевали русские народные танцы и угощали публику пирожками. Скоро и сами воспитанникам окажутся на месте зрителей. Игорь Васильев подарил спецучилищу сертификат на посещение двух кировских театров.
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