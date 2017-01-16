Воспитанников Орловского спецучилища посетил Александр Бречалов

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Воспитанников Орловского спецучилища посетили московские гости. Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов и председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев провели для подростков мастер-классы и спецакцию "Милосердие".Поблагодарил и наконец, познакомился. Александр Бречалов уже покупал поделки ребят из спецучилища. И сегодня смог лично пожать руку автору.Действительно, вещи очень красивые, не зря воспитанники часто побеждают на конкурсах.Декупаж, квиллинг, топиарии - ребята изучают все самое современное. Уроки технологии проводят для детей с 11 до 14 лет, также для всех работает кружок "город мастеров". Подростки не только обучаются прикладному искусству, но и начинают получать свои первые деньги - произведения искусства выставляют на ярмарках.Заканчивая училище, молодые люди имеют по 2-3 востребованные сегодня профессии. Это токарь-универсал, слесарь, маляр-штукатур и другие. Игорь Васильев сразу оценил работу воспитанников. И даже предложил Саше из Новосибирской области запатентовать свою торговую марку "Инструменты Скобелкина".Орловское спецучилище для трудных подростков - одно из лучших в стране. С 2014 года шефство над ним взял Александр Бречалов. Секретарь Общественной палаты помогает выпускникам найти себя во взрослой жизни, проводит мотивационные мастер-классы, организовывает посещение спортивных и творческих мероприятий.После экскурсии, ребята пригласили гостей на праздничный концерт. Вместе с педагогами они танцевали русские народные танцы и угощали публику пирожками. Скоро и сами воспитанникам окажутся на месте зрителей. Игорь Васильев подарил спецучилищу сертификат на посещение двух кировских театров.