К Дню снятия блокады

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27 января в России отметили День снятия блокады Ленинграда. В этот день в 1944-м году советские войска окончательно отбили город у фашистских захватчиков. Знаменательной и скорбной дате была посвящена встреча кировских школьников с жителями блокадного Ленинграда.Когда Ленинград оказался в кольце блокады, Татьяне Кармазиной было всего полтора года. Покинули город в июле 42-го, выехали через Ладогу к родным на Тамбовщину. О том, как удалось пережить блокадную зиму, Татьяна Ивановна знает только по рассказам мамы.Вспоминать то время мама Татьяны не любила, поделилась лишь несколькими эпизодами. Как-то во время бомбежки прятались в подвале. После страшного удара затряслись стены здания, и погасло электричество, с тех пор в бомбоубежище не спускались.Многим ленинградским детям, эвакуированным на восток, не досталось и таких скудных рассказов родных.Павел Петров так и не смог разыскать родственников. Имя, отчество и фамилию дали в детдоме в селе Пищалье Оричевского района.Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Этой дате и посвящалась встреча кировских школьников с теми, кому было суждено стать детьми войны.