К Дню снятия блокады
Сегодня, 12:03 | Просмотров: 75 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Когда Ленинград оказался в кольце блокады, Татьяне Кармазиной было всего полтора года. Покинули город в июле 42-го, выехали через Ладогу к родным на Тамбовщину. О том, как удалось пережить блокадную зиму, Татьяна Ивановна знает только по рассказам мамы.
ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА":
«У нас было печное отопление, запас дров был, и у нас еще сохранилась с гражданской войны буржуйка, поэтому отопление было, но водопровод, канализация замерзли».
Вспоминать то время мама Татьяны не любила, поделилась лишь несколькими эпизодами. Как-то во время бомбежки прятались в подвале. После страшного удара затряслись стены здания, и погасло электричество, с тех пор в бомбоубежище не спускались.
ТАТЬЯНА КАРМАЗИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА":
«Мы жили на третьем этаже, объявляют воздушную тревогу, она берет меня, на кровать, накидывает матрасы сверху, и так она говорила - если будет прямое попадание, то и в подвале не спастись, а если только часть здания разрушится, то с третьего этажа легче спастись, чем из подвала».
Многим ленинградским детям, эвакуированным на восток, не досталось и таких скудных рассказов родных.
ПАВЕЛ ПЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА":
«Единственное, что я могу вспомнить, что нас везли на каком-то грузовичке, шумела вода, видимо, под колесами».
Павел Петров так и не смог разыскать родственников. Имя, отчество и фамилию дали в детдоме в селе Пищалье Оричевского района.
ПАВЕЛ ПЕТРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА":
«У нас был свой огород, выращивали морковку, лук, помогали колхозу, они помогали детдому, и мы помогали, колоски собирали, лен дергали, детдомовская жизнь была хорошая, интересная».
Полностью блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Этой дате и посвящалась встреча кировских школьников с теми, кому было суждено стать детьми войны.
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