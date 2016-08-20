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Глава региона посетил Афанасьевский район. Игорь Васильев провел прием граждан, а также осмотрел социально-значимые объекты - школы и больницу.Покосившаяся печка, потолок поддерживают самодельные деревянные колонны. Все это последствия ремонта, который в доме Юлии Русских провели в этом году. Муниципальный одноэтажный дом на окраине Афанасьево посетил глава региона.Юлия Русских рассказала о своей проблеме Игорю Васильеву во время приема граждан в администрации района. Всего к главе региона пришли более десяти человек. Обсудили не только бытовые проблемы, но и то, что касается каждого афанасьевца.Изучив главные проблемы района, Игорь Васильев осмотрел несколько социальных объектов. Побывал в "центре культуры и досуга", а затем отправился в Афанасьевскую ЦРБ, где недавно прошел ремонт, и пообщался с врачами и пациентами.Игорь Васильев побывал на объектах и за пределами райцентра. Глава региона осмотрел производственную базу индивидуального предпринимателя, а затем отправился в школу в селе Пашино. Врио губернатора остался недоволен состоянием здания образовательного учреждения.Глава региона отметил, что на ремонт школы будут выделены средства не только из районного и областного бюджетов. К решению проблемы Пашинской школы привлекут федеральные деньги.