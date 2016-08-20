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Новости / Общество

Глава региона посетил Афанасьевский район

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 153 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Глава региона посетил Афанасьевский район. Игорь Васильев провел прием граждан, а также осмотрел социально-значимые объекты - школы и больницу.

- Так мне сделают, нет? Я ведь старею, а не молодею.

Покосившаяся печка, потолок поддерживают самодельные деревянные колонны. Все это последствия ремонта, который в доме Юлии Русских провели в этом году. Муниципальный одноэтажный дом на окраине Афанасьево посетил глава региона.

- Ошибки строителей, кто их будет уделывать?

Юлия Русских рассказала о своей проблеме Игорю Васильеву во время приема граждан в администрации района. Всего к главе региона пришли более десяти человек. Обсудили не только бытовые проблемы, но и то, что касается каждого афанасьевца.

Глава региона посетил Афанасьевский районАЛЕКСАНДР ПОРУБОВ, МАСТЕР АФАНАСЬЕВСКОГО ГАЗОВОГО УЧАСТКА:
«Извечная беда, я сказал, российские дороги. Меня волнует. В населенных пунктах у нас проехать нельзя. Которые помельче, не где центры колхозов, административные центры, а простая деревенька. А у нас, если человек заплатил за газ, с доставкой... Он требует».

Изучив главные проблемы района, Игорь Васильев осмотрел несколько социальных объектов. Побывал в "центре культуры и досуга", а затем отправился в Афанасьевскую ЦРБ, где недавно прошел ремонт, и пообщался с врачами и пациентами.

- Не болейте, самое главное.

Игорь Васильев побывал на объектах и за пределами райцентра. Глава региона осмотрел производственную базу индивидуального предпринимателя, а затем отправился в школу в селе Пашино. Врио губернатора остался недоволен состоянием здания образовательного учреждения.

Глава региона посетил Афанасьевский районИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сейчас находимся здесь в течении очень короткого времени. Мы успели поговорить с директором. Есть предложения конкретные со стороны директора школы, со стороны главы района. Думаю, что мы их будем внимательно изучать. Ясно, что здесь нужно действия предпринимать».

Глава региона отметил, что на ремонт школы будут выделены средства не только из районного и областного бюджетов. К решению проблемы Пашинской школы привлекут федеральные деньги.


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