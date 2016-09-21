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Новости / Общество

В «Кроссе нации» приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья

Вчера, 17:42 | Просмотров: 148 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Во всех регионах России накануне прошел большой спортивный праздник "Кросс нации". Отметим, что с каждым годом в этом мероприятии растет количество участников с ограниченными возможностями здоровья.

"Кросс нации" - это международное спортивное состязание, которое проводится в России с 1918 года. В нём принимают участие люди разных возрастов и с различной спортивной подготовкой. С каждым годом это событие набирает обороты и привлекает всё больше любителей здорового образа жизни. В этом году в Кирове на старты вышло более 2 тысяч человек. По всей Кировской области зафиксировано более 7 тысяч участников. Всего состоялось 12 забегов по возрастным группам. Традиционно в соревнованиях приняли участие семейные команды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

В «Кроссе нации» приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровьяГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы увидим на старте и наших колясочников команду "Кентавр", которые регулярно участвуют в огромном количестве спортивных мероприятий. Приезжают к нам ребята из детских домов-интернатов. Поэтому сама идеология праздника подразумевает, что любой может придти на старт. Не правильно говорить, что инвалиды являются каким-то исключением. Они такие же жители и мы всегда рады видеть их на своих стартах».

Как отметили организаторы "Кросса нации" количество участников с ограниченными возможностями здоровья постепенно растет и главная задача дать возможность абсолютно всем желающим этой категории людей участвовать в подобных мероприятиях.

ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это комплексная работа, которая предполагает вовлечение большого количества служб. Если мы говорим о ребятах из "Кентавра", то они достаточно социализированы, кто-то стесняется. Наша работа, чтобы знали, не стеснялись и были готовы выйти и показать свои умения, таланты. В ОДМ, например, создано отдельное подразделение. Центр для работы с молодежью с ограниченными возможностями "Курсив"».

Элла Чурина инвалид первой группы, но, несмотря на это всегда с большим удовольствием принимает участие в спортивных мероприятиях. Основное кредо - активность это жизнь. В этом году на "Кроссе нации" стала участником двух забегов.

В «Кроссе нации» приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровьяЭЛЛА ЧУРИНА, ИНВАЛИД ПЕРВОЙ ГРУППЫ:
«Мы для себя все приспособили. У нас хороший выход из подъезда, нам выйти покататься ничего не стоит, но это мы. Остальные так не могут. Т.е. вы готовитесь к таким соревнованиям. Мы почти каждый день выезжаем кататься. А у вас какой велосипед? большой трехколесный».

То, что люди с ограничениями по здоровью приходят и участвуют в подобных мероприятиях, говорит о большой комплексной работе, которую проводят социальные службы, организаторы подобных мероприятий, медицинские службы. Т.е. это огромный комплекс для того, чтобы человек, который имеет определенные ограничения по здоровью мог себя чувствовать комфортно.

ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы работаем в этом направлении. Если говорим об объектах спорта, то в рамках доступная среда у нас 17 объектов только в 2014, 2016, 2017 годах приведено в соответствие. На следующий год у нас еще 14 объектов запланировано. Т.е. это направлено на то, чтобы человек с ограничениями по здоровью мог придти, поучаствовать, посмотреть, поболеть. Это делается для того, чтобы людям было комфортно».

Сергей Караулов работает учителем физкультуры в Муригинском детском доме-интернате. На протяжении 12 лет постоянно тренирует ребят, которые выступают во многих видах спорта.

В «Кроссе нации» приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровьяСЕРГЕЙ КАРАУЛОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ КОГБУСО "МУРЫГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОСТАЛЫХ ДЕТЕЙ "РОДНИК"":
«Знания есть, учился в институте, стаж уже 40 лет. Представления имею в плане подготовки, технического аспекта и это позволяет добиваться высоких результатов».
 
 
А гордиться, действительно, есть чем. Воспитанница Мария Семакина чемпионка России по легкой атлетике и в этом году сдала норматив на мастера спорта.

В «Кроссе нации» приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровьяМАРИЯ СЕМАКИНА, УЧАСТНИЦА "КРОССА НАЦИЙ":
«"Кросс наций" для тебя это что? Возможность показать себя? Проявить характер свой и прибежать первой, пробежать и занять первое место».
 
 
И таких как Мария, людей с ограниченными возможностями здоровья нацеленных на победу и результат, в Кировской области не мало.

ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас есть пловцы с интеллектуальными нарушениями, которые выступают на самом высоком уровне, входят в состав сборной команды страны. У нас есть лыжник Чарушников, который в феврале этого года в течении недели выиграл три серебряные медали на Чемпионате мира. Это показатель определенный. Биатлонный комплекс "Перекоп" становится площадкой для чемпионата и первенства России по лыжным гонкам по спорту слепых. Т.е. у нас есть определённые результаты».

Добавим, что в регионе продолжается работа по анкетированию и паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, результаты которой заносятся на портал «Доступная среда».


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