В «Кроссе нации» приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья

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«Знания есть, учился в институте, стаж уже 40 лет. Представления имею в плане подготовки, технического аспекта и это позволяет добиваться высоких результатов».

«"Кросс наций" для тебя это что? Возможность показать себя? Проявить характер свой и прибежать первой, пробежать и занять первое место».

Во всех регионах России накануне прошел большой спортивный праздник "Кросс нации". Отметим, что с каждым годом в этом мероприятии растет количество участников с ограниченными возможностями здоровья."Кросс нации" - это международное спортивное состязание, которое проводится в России с 1918 года. В нём принимают участие люди разных возрастов и с различной спортивной подготовкой. С каждым годом это событие набирает обороты и привлекает всё больше любителей здорового образа жизни. В этом году в Кирове на старты вышло более 2 тысяч человек. По всей Кировской области зафиксировано более 7 тысяч участников. Всего состоялось 12 забегов по возрастным группам. Традиционно в соревнованиях приняли участие семейные команды, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.Как отметили организаторы "Кросса нации" количество участников с ограниченными возможностями здоровья постепенно растет и главная задача дать возможность абсолютно всем желающим этой категории людей участвовать в подобных мероприятиях.Элла Чурина инвалид первой группы, но, несмотря на это всегда с большим удовольствием принимает участие в спортивных мероприятиях. Основное кредо - активность это жизнь. В этом году на "Кроссе нации" стала участником двух забегов.То, что люди с ограничениями по здоровью приходят и участвуют в подобных мероприятиях, говорит о большой комплексной работе, которую проводят социальные службы, организаторы подобных мероприятий, медицинские службы. Т.е. это огромный комплекс для того, чтобы человек, который имеет определенные ограничения по здоровью мог себя чувствовать комфортно.Сергей Караулов работает учителем физкультуры в Муригинском детском доме-интернате. На протяжении 12 лет постоянно тренирует ребят, которые выступают во многих видах спорта.А гордиться, действительно, есть чем. Воспитанница Мария Семакина чемпионка России по легкой атлетике и в этом году сдала норматив на мастера спорта.И таких как Мария, людей с ограниченными возможностями здоровья нацеленных на победу и результат, в Кировской области не мало.Добавим, что в регионе продолжается работа по анкетированию и паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, результаты которой заносятся на портал «Доступная среда».