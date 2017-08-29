В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха

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Как пояснила компания-застройщик, при строительстве впервые была применена немецкая технология, и такие дома намного теплее, чем из кирпича. На высоком уровне и параметры звукоизоляции. Новый жилой дом для детей-сирот планируют сдать уже к концу этого года.

В парке предусмотрена площадка для выгула собак, большая парковка. По всей территории поставят скамейки и урны, сделают уличное освещение. Еще по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустраивают парк Победы. На эти цели было выделено более 5 миллионов рублей.

В городе продолжается строительство сразу нескольких важных социальных объектов. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство Кочуровского парка и Парка Победы. А по муниципальному проекту в Заречной части города строят дом для детей-сирот.Напомним, в областном центре уже построено шесть многоквартирных домов для детей-сирот - четыре в Нововятском районе и два - в Лянгасово. Дом на улице Павла Корчагина в Коминтерне будет седьмым по счету. В четырнадцатиэтажке - 117 квартир. Здание возведено из панелей. Пойти на строительство объекта в кирпичном или монолитном исполнении экономически было сложно, да и необходимо было вписаться в установленные рамки стоимости квадратного метра.Отметим, что введение этого дома в эксплуатацию позволит полностью решить жилищную проблему детей-сирот из списка 2017 года. Представители администрации города строго контролируют ход строительства социально-значимых объектов. Так, под их наблюдением и благоустройство городских парков. В этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" началось благоустройство Кочуровского парка.За короткий период Кочуровский парк преобразится до неузнаваемости. По проекту здесь будут сделаны велосипедные асфальтовые дорожки. Для прогулок оборудуют пешие зоны, покрытые брусчаткой. Главным украшением парка станет свето-звуковой фонтан.Парком занимаются две подрядные организации. Работы начались в августе. В местах, где будут дорожки, убран слой грунта, его место займут щебень и песок. Эта "подушка" необходима как для асфальтового, так и для брусчатого покрытия. Что касается привычного "зеленого образа" парка - его сохранят. Здесь по-прежнему будет много деревьев и кустарников.После приступят к освоению сэкономленных средств. В планах дополнительно обустроить еще 500 квадратных метров дорожек, а также отремонтировать лестницы - сходы рядом со стелой.Кировчане любят проводить свободное время в парке Победы: гулять с детьми, кормить пернатых, любоваться на фонтан или знакомиться с историей. Жители этого района особенно радуются изменениям в парке.В дальнейших планах - благоустройство в этом парке ещё примерно семисот квадратных метров пешеходных дорожек. Их тоже выложат брусчаткой, чтобы выдержать инфраструктуру парка Победы в едином стиле.