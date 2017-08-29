В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха
Вчера, 18:09 | Просмотров: 113 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Квартира получается около 28 кв. метров.
- То есть 26 - по стандарту, плюс еще 2 метра?
- Да, да. Туда попадает лоджия.
Напомним, в областном центре уже построено шесть многоквартирных домов для детей-сирот - четыре в Нововятском районе и два - в Лянгасово. Дом на улице Павла Корчагина в Коминтерне будет седьмым по счету. В четырнадцатиэтажке - 117 квартир. Здание возведено из панелей. Пойти на строительство объекта в кирпичном или монолитном исполнении экономически было сложно, да и необходимо было вписаться в установленные рамки стоимости квадратного метра.
СЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нам обусловлена стоимость квадратного метра Министерством строительства и ЖКХ из расчета 30150 рублей за квадратный метр. Вот за эту сумму мы не имеем права выйти».
Как пояснила компания-застройщик, при строительстве впервые была применена немецкая технология, и такие дома намного теплее, чем из кирпича. На высоком уровне и параметры звукоизоляции. Новый жилой дом для детей-сирот планируют сдать уже к концу этого года.
«Я так понимаю, что по графику вопросов нет? Все идет, как расписано?».
«По контракту срок окончания 25 декабря. Так что дом должен быть».
Отметим, что введение этого дома в эксплуатацию позволит полностью решить жилищную проблему детей-сирот из списка 2017 года. Представители администрации города строго контролируют ход строительства социально-значимых объектов. Так, под их наблюдением и благоустройство городских парков. В этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" началось благоустройство Кочуровского парка.
- Это начало фонтана, здесь аллея, это площадка, где будет сцена.
За короткий период Кочуровский парк преобразится до неузнаваемости. По проекту здесь будут сделаны велосипедные асфальтовые дорожки. Для прогулок оборудуют пешие зоны, покрытые брусчаткой. Главным украшением парка станет свето-звуковой фонтан.
КСЕНИЯ НИКИТИНА, ИНЖЕНЕР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Круглый фонтан, цветовой, несколько цветов, будет звуковое сопровождение».
Парком занимаются две подрядные организации. Работы начались в августе. В местах, где будут дорожки, убран слой грунта, его место займут щебень и песок. Эта "подушка" необходима как для асфальтового, так и для брусчатого покрытия. Что касается привычного "зеленого образа" парка - его сохранят. Здесь по-прежнему будет много деревьев и кустарников.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Если дерево будет убираться, чтобы сделать дорожку красиво, то будут посажены дополнительные деревья. Они включены в смету - будет высажено еще 300 деревьев. Экологически станет еще лучше - будет усилена зеленая зона».
В парке предусмотрена площадка для выгула собак, большая парковка. По всей территории поставят скамейки и урны, сделают уличное освещение. Еще по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустраивают парк Победы. На эти цели было выделено более 5 миллионов рублей.
«У нас сложилась экономия в ходе торгов: около 1 млн. 200 тысяч рублей. Мы добились, чтобы нам дали использовать эти деньги на работу в этом парке. На сегодня уложено уже 450 кв. метров брусчатки».
После приступят к освоению сэкономленных средств. В планах дополнительно обустроить еще 500 квадратных метров дорожек, а также отремонтировать лестницы - сходы рядом со стелой.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы делаем тротуарную развязку, мы сохраняем тропки, которые жители проложили. 1 млн. 200 на это и потратим. Там такая дорожка, которая удобна кировчанам, то есть сложившуюся инфраструктуру мы сохраняем».
Кировчане любят проводить свободное время в парке Победы: гулять с детьми, кормить пернатых, любоваться на фонтан или знакомиться с историей. Жители этого района особенно радуются изменениям в парке.
ЮЛИЯ ГРЕБЕНЕВА:
«Нам очень нравится, мы тут рядом живем. Мы рады, что тут проходят такие нововведения. Например, год назад по той дорожке с коляской было сложно пройти. Сейчас нет этой проблемы. Еще мы начали ходить ножками, здорово, что это можно делать по новой плитке, удобно будет ходить».
В дальнейших планах - благоустройство в этом парке ещё примерно семисот квадратных метров пешеходных дорожек. Их тоже выложат брусчаткой, чтобы выдержать инфраструктуру парка Победы в едином стиле.
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