Африканская чума свиней приближается к границам области
Сегодня, 15:23 | Просмотров: 86 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В текущем году зарегистрировано 128 очагов заболевания Африканской чумой свиней. Из них абсолютное большинство — это домашние свиньи — 114 очагов и 16 случаев заболевания диких кабанов в 16ти регионах.
- Ближайшие очаги находятся в Семеновском районе Нижегородской области. Заболевание зарегистрировано у дикого кабана. И учитывая миграционную активность данных животных, это представляет непосредственную угрозу заноса Вируса АЧС на территорию Кировской области.
Очаги заболевания фиксируются не только в личных подсобных хозяйствах и среди диких животных, но и на крупных промышленных предприятиях.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В обороте находится продукция и отходы, боенские отходы, отходы от разделки, продукции животного происхождения, мяса свинины, в том числе и в домашних условиях, могут попасть в пищевые отходы. И использование пищевых отходов, без проведения пищевой обработки, может повлечь возникновение заболевания».
Последствия от пренебрежительного отношения к вопросу могут быть весьма серьезными. Инкубационный период вируса составляет около месяца. За это время может заболеть все поголовье на предприятии, или все ближайшие домашние хозяйства. С момента выявления вируса африканской чумы свиней в 2008 году, ущерб от заболевания для экономики страны он уже превысил отметку в 40 млрд. рублей.
СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы просим еще раз воздержаться от использования пищевых отходов, от посещения лесов, с целью сбора грибов и ядов. Требуем обязательного соблюдения ветеринарно-санитарных правил по содержанию свиней, как в промышленных свиноводческих хозяйствах, так и в личных подсобных хозяйствах».
С ответственностью необходимо подойти и к выбору региона для закупки кормов. Лучше выбрать те, в которых случаев африканской чумы не выявлялось.
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