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Африканская чума свиней приближается к границам области. Кировские ветеринары призывают животноводов строго соблюдать все санитарные правила. Чем грозит области пренебрежительное отношение к проблеме?В текущем году зарегистрировано 128 очагов заболевания Африканской чумой свиней. Из них абсолютное большинство — это домашние свиньи — 114 очагов и 16 случаев заболевания диких кабанов в 16ти регионах.Очаги заболевания фиксируются не только в личных подсобных хозяйствах и среди диких животных, но и на крупных промышленных предприятиях.Последствия от пренебрежительного отношения к вопросу могут быть весьма серьезными. Инкубационный период вируса составляет около месяца. За это время может заболеть все поголовье на предприятии, или все ближайшие домашние хозяйства. С момента выявления вируса африканской чумы свиней в 2008 году, ущерб от заболевания для экономики страны он уже превысил отметку в 40 млрд. рублей.С ответственностью необходимо подойти и к выбору региона для закупки кормов. Лучше выбрать те, в которых случаев африканской чумы не выявлялось.