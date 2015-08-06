ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

11 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.9210
EURO: 68.5032
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в Башкирии

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 222 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Не допустить завоза зараженной продукции. Сегодня в Кировской области на постах ДПС усилен контроль, идет проверка машин из Башкирии, где зафиксирована вспышка вируса ящура.

Ящур зафиксирован в соседнем Башкортостане. Карантин объявлен в Туймазинском районе республики. Чтобы не допустить распространения заболевания в Кировскую область на стационарных постах усилен контроль за продукцией животного происхождения.

В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в БашкирииАЛЕКСАНДР СУХОДОЕВ, ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Основной вид переноса - алиментарный. Можно перевезти с кормом и аэрогенный. Может передаваться с предметами. Может перевозиться транспортом с предметами, с молоком».

От этого вируса страдает и человек. Но в зоне риска, как правило, люди, напрямую контактирующие с животными. Доярки, механизаторы, животноводы. Горожане могут инфицироваться через парное молоко или не прожаренное мясо. Но при термической обработке ближе к 100 градусам вирус погибает. Самую же большую угрозу заболевание несёт сельскому хозяйству

АЛЕКСАНДР СУХОДОЕВ, ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«У продуктивного скота в особенности у коров молочного направления резко снижается молочная продуктивность до 50-70%. Данное заболевание приносит большой экономический ущерб».
 
Основной метод контроля - это проверка документов. Ветеринарные свидетельства сложно подделать. Но если документы или груз вызывают сомнения, инспекторы вправе задержать машину.

В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в БашкирииВЯЧЕСЛАВ ШИРОНИН, ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Если документы нам здесь не предоставляют, то машину можем поставить на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Что за продукция, почему без документов. Проводятся лабораторные исследования, если что продукция будет уничтожаться».
 
Россельхознадзор призывает владельцев подсобных и промышленных хозяйств исключить доступ к животным посторонних лиц и заезд на территорию транспорта не прошедшего обработку. И с большой осторожностью относиться к ввозимым кормам. А в случае подозрения на заболевание животным ящуром немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В центре Кирова произошел прорыв на теплотрассе.

17:43 11.10.2017


В центре Кирова произошел прорыв на теплотрассе.

Директора центра отдыха подозревают в развратных действиях в отношении 14-летних девочек.

17:18 11.10.2017


Директора центра отдыха подозревают в развратных действиях в отношении 14-летних девочек.

Бойцы Росгвардии нашли 8-летнюю девочку, которую потеряли родители.

15:48 11.10.2017


Бойцы Росгвардии нашли 8-летнюю девочку, которую потеряли родители.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотрудникам ДПС.

15:33 11.10.2017


Возбуждено уголовное дело по факту попытки дать взятку сотрудникам ДПС.

Дело обманутых дольщиков в Нововятском районе сменило статус на уголовное.

15:26 11.10.2017


Дело обманутых дольщиков в Нововятском районе сменило статус на уголовное.

Жителя Кирово-Чепецкого района признали виновным в убийстве своего знакомого.

15:01 11.10.2017


Жителя Кирово-Чепецкого района признали виновным в убийстве своего знакомого.

На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

14:51 11.10.2017


На Коневском рынке обнаружили контрафактный товар.

Все новости

Вести. Кировская область

Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира

17:38 11.10.2017


Жители деревни Искра Юрьянского района рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира

В Минздраве состоялась прямая линия, посвященная Дню психического здоровья

11:44 11.10.2017


В Минздраве состоялась прямая линия, посвященная Дню психического здоровья

Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние

10:43 11.10.2017


Профсоюзный проезд и часть улицы Ленина в Кирове приведены в надлежащее состояние

Ужесточается контроль за качеством школьного питания

10:31 11.10.2017


Ужесточается контроль за качеством школьного питания

Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"

10:28 11.10.2017


Кировчане вошли в десятку лучших поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Специалисты ветеринарного надзора дежурят на постах ДПС

06.08.2015


Специалисты ветеринарного надзора дежурят на постах ДПС

Борьба с АЧС

09.07.2015


Борьба с АЧС

Контроль за транзитными перевозками мяса

27.06.2011


Контроль за транзитными перевозками мяса

Специалисты Россельхознадзора проводят операцию "Анаконда"

19.09.2016


Специалисты Россельхознадзора проводят операцию "Анаконда"

Ветконтроль

26.12.2013


Ветконтроль

Ветеринарный надзор

05.07.2012


Ветеринарный надзор

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

04.10.2017


На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

05.10.2017


В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх