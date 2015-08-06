В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в Башкирии

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Не допустить завоза зараженной продукции. Сегодня в Кировской области на постах ДПС усилен контроль, идет проверка машин из Башкирии, где зафиксирована вспышка вируса ящура.Ящур зафиксирован в соседнем Башкортостане. Карантин объявлен в Туймазинском районе республики. Чтобы не допустить распространения заболевания в Кировскую область на стационарных постах усилен контроль за продукцией животного происхождения.От этого вируса страдает и человек. Но в зоне риска, как правило, люди, напрямую контактирующие с животными. Доярки, механизаторы, животноводы. Горожане могут инфицироваться через парное молоко или не прожаренное мясо. Но при термической обработке ближе к 100 градусам вирус погибает. Самую же большую угрозу заболевание несёт сельскому хозяйствуОсновной метод контроля - это проверка документов. Ветеринарные свидетельства сложно подделать. Но если документы или груз вызывают сомнения, инспекторы вправе задержать машину.Россельхознадзор призывает владельцев подсобных и промышленных хозяйств исключить доступ к животным посторонних лиц и заезд на территорию транспорта не прошедшего обработку. И с большой осторожностью относиться к ввозимым кормам. А в случае подозрения на заболевание животным ящуром немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.