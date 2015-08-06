В Кирове усилен ветконтроль из-за вспышки ящура в Башкирии
Сегодня, 10:07 | Просмотров: 222 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Ящур зафиксирован в соседнем Башкортостане. Карантин объявлен в Туймазинском районе республики. Чтобы не допустить распространения заболевания в Кировскую область на стационарных постах усилен контроль за продукцией животного происхождения.
АЛЕКСАНДР СУХОДОЕВ, ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Основной вид переноса - алиментарный. Можно перевезти с кормом и аэрогенный. Может передаваться с предметами. Может перевозиться транспортом с предметами, с молоком».
От этого вируса страдает и человек. Но в зоне риска, как правило, люди, напрямую контактирующие с животными. Доярки, механизаторы, животноводы. Горожане могут инфицироваться через парное молоко или не прожаренное мясо. Но при термической обработке ближе к 100 градусам вирус погибает. Самую же большую угрозу заболевание несёт сельскому хозяйству
АЛЕКСАНДР СУХОДОЕВ, ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«У продуктивного скота в особенности у коров молочного направления резко снижается молочная продуктивность до 50-70%. Данное заболевание приносит большой экономический ущерб».
Основной метод контроля - это проверка документов. Ветеринарные свидетельства сложно подделать. Но если документы или груз вызывают сомнения, инспекторы вправе задержать машину.
ВЯЧЕСЛАВ ШИРОНИН, ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Если документы нам здесь не предоставляют, то машину можем поставить на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Что за продукция, почему без документов. Проводятся лабораторные исследования, если что продукция будет уничтожаться».
Россельхознадзор призывает владельцев подсобных и промышленных хозяйств исключить доступ к животным посторонних лиц и заезд на территорию транспорта не прошедшего обработку. И с большой осторожностью относиться к ввозимым кормам. А в случае подозрения на заболевание животным ящуром немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.
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