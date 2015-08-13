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Новости / Общество

Акция ГИБДД "Стань заметней на дороге!"

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 108 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Стань заметней на дороге!".  Кампанию с таким названием запустили сотрудники ГИБДД Кирова. Основная цель - у каждого пешехода должен быть световозвращающий элемент. Как этого достичь? Обсуждали на "круглом столе".

Почти 40 процентов Дорожно-транспортных происшествий - это наезд на пешехода. На сегодняшний день в таких авариях на дорогах Кирова погибли 19 человек и 222 ранены.

Акция ГИБДД "Стань заметней на дороге!"АНДРЕЙ ФОМИНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«7 октября на 22 км дороги Киров-Стрижи водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина и женщина погибли на месте ДТП».

Чаще всего аварии с пешеходами происходят в темное время суток. Поэтому важно на одежде иметь световозвращающие элементы. Они дают возможность заранее обозначить себя для водителя и избежать неприятных последствий на дороге.

АНДРЕЙ ФОМИНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Согласно законодательству, световозвращающие элементы рекомендованы для пешеходов в населенных пунктах, а в не населенных – обязательно».

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции проводят социальную кампанию "Стань заметней на дороге". К ней подключились организации и предприятия Кирова, администрация и опорный университет. У всех есть интересные идеи, новаторские предложения.

Акция ГИБДД "Стань заметней на дороге!"ЮРИЙ КУВАЛДИН, ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ВЯТГУ:
«Если этот спрей нанесен на одежду пешехода, велосипедиста, то их одежда становится светоотражающей. Отражение идет по направлению светового потока».

Силами ГИБДД уже сделан социальный видеоролик "Засветись" для трансляции на уличных экранах, а также в организациях. В планах городские конкурсы, акции, флешмоб и изготовление световозвращающих значков, брелоков и наклеек. Все это будет реализовано совместно с участниками "круглого стола" за ближайшие два месяца.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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