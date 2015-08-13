Акция ГИБДД "Стань заметней на дороге!"

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"Стань заметней на дороге!". Кампанию с таким названием запустили сотрудники ГИБДД Кирова. Основная цель - у каждого пешехода должен быть световозвращающий элемент. Как этого достичь? Обсуждали на "круглом столе".Почти 40 процентов Дорожно-транспортных происшествий - это наезд на пешехода. На сегодняшний день в таких авариях на дорогах Кирова погибли 19 человек и 222 ранены.Чаще всего аварии с пешеходами происходят в темное время суток. Поэтому важно на одежде иметь световозвращающие элементы. Они дают возможность заранее обозначить себя для водителя и избежать неприятных последствий на дороге.В целях профилактики ДТП с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции проводят социальную кампанию "Стань заметней на дороге". К ней подключились организации и предприятия Кирова, администрация и опорный университет. У всех есть интересные идеи, новаторские предложения.Силами ГИБДД уже сделан социальный видеоролик "Засветись" для трансляции на уличных экранах, а также в организациях. В планах городские конкурсы, акции, флешмоб и изготовление световозвращающих значков, брелоков и наклеек. Все это будет реализовано совместно с участниками "круглого стола" за ближайшие два месяца.