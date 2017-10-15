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Депутаты из разных регионов и главы городов перенимают опыт кировских коллег

Вчера, 10:09 | Просмотров: 126 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Депутаты из разных регионов и главы городов перенимают опыт кировских коллег. В областном центре прошло заседание Ассоциации законодательных органов власти ПФО. В начале дня гости побывали на предприятиях АПК.

- Несмотря на то, что другая страна, мощь, рост длина, развитие.

Бык по имени Лотто - голландец. Нидерландская парода. Живет на предприятии "Кировплем". Он профессиональный отец. Этот бык-осеменитель гордость племзавода. Лотто и еще несколько полутонных питомцев вятские зоотехники продемонстрировали представителям ассоциации законодательных органов власти приволжского федерального округа.

- У нас коровы все родные, кировские. Даже из-за приделов региона племмолодняк не завозится.

Подобные племзаводы ранее существовали и в других регионах. Однако в девяностые многие предприятия разорились. Кировчанам удалось пережить лихое время. Теперь они обеспечивают семенем вятские колхозы, а так же сельхозпредприятия из соседних регионов. В производстве используются современные методики и технологии.

- Это Харьковская старая технология. Она отходит у нас, а это новая, французская, она более перспективная.

Представителям делегации рассказали о разнице двух технологий, а так же о том, через какие трудности проходил племзавод и как смог выбраться из кризиса. Гости оказались впечатлены успехами сельского хозяйства в Кировской области.

Депутаты из разных регионов и главы городов перенимают опыт кировских коллегВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они действительно удивлены, посмотрев наш "Кировплем", все сказали: "Хорошо, что вы сохранили!" Вот если брать, то у нас, наше крупнорогатое стадо, молочное стадо - у нас коровы - это 60 процентов, это племенное стадо. Т.е. коровы, которые дают от 7 литров молока в день».

Одно из ведущих предприятий пищевой промышленности в кировской области. Здесь изготавливают уже готовую пищу. Именно "изготавливают", а не готовят еду. Поэтому и предприятие называется "завод". Известная вятская агрофирма открыла его пару лет назад, но продукция уже успела себя зарекомендовать за границами региона. Участникам встречи ассоциации законодательных органов провели экскурсию по предприятию.

Депутаты из разных регионов и главы городов перенимают опыт кировских коллегКОНСТАНТИН ГОЗМАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА "ДОРОНИЧИ":
«Здесь мы делаем все крупы, спагетти, другие ингредиенты, крупа поступает из склада сыпучих продуктов, промывается и поступает сюда».

Продукция кировских предприятий востребована. В вятское сельское хозяйство - это надежное вложение, поэтому оно имеет хорошую поддержку от государства.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас, если даже по производительности тем предприятиям, которым государство помогает, у них рентабельность 14,3 процента, кому не помогает 5,6 процента. Президент страны поставил задачу оставить финансирование по сельскому хозяйству на уровне 17 года. Это говорит о том, что нужна господдержка».

Участникам встречи ассоциации законодательных органов показали не только сельхозпредприятия. Законотворцы приволжского федерального округа побывали в одном из новых жилых комплексов, а затем отправились на совещание, где обсудили поддержку сельского хозяйства, а так же развитие системы местного самоуправления, обеспечение лекарственными препаратами граждан и другое.


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