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Депутаты из разных регионов и главы городов перенимают опыт кировских коллег. В областном центре прошло заседание Ассоциации законодательных органов власти ПФО. В начале дня гости побывали на предприятиях АПК.Бык по имени Лотто - голландец. Нидерландская парода. Живет на предприятии "Кировплем". Он профессиональный отец. Этот бык-осеменитель гордость племзавода. Лотто и еще несколько полутонных питомцев вятские зоотехники продемонстрировали представителям ассоциации законодательных органов власти приволжского федерального округа.Подобные племзаводы ранее существовали и в других регионах. Однако в девяностые многие предприятия разорились. Кировчанам удалось пережить лихое время. Теперь они обеспечивают семенем вятские колхозы, а так же сельхозпредприятия из соседних регионов. В производстве используются современные методики и технологии.Представителям делегации рассказали о разнице двух технологий, а так же о том, через какие трудности проходил племзавод и как смог выбраться из кризиса. Гости оказались впечатлены успехами сельского хозяйства в Кировской области.Одно из ведущих предприятий пищевой промышленности в кировской области. Здесь изготавливают уже готовую пищу. Именно "изготавливают", а не готовят еду. Поэтому и предприятие называется "завод". Известная вятская агрофирма открыла его пару лет назад, но продукция уже успела себя зарекомендовать за границами региона. Участникам встречи ассоциации законодательных органов провели экскурсию по предприятию.Продукция кировских предприятий востребована. В вятское сельское хозяйство - это надежное вложение, поэтому оно имеет хорошую поддержку от государства.Участникам встречи ассоциации законодательных органов показали не только сельхозпредприятия. Законотворцы приволжского федерального округа побывали в одном из новых жилых комплексов, а затем отправились на совещание, где обсудили поддержку сельского хозяйства, а так же развитие системы местного самоуправления, обеспечение лекарственными препаратами граждан и другое.