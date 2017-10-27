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Депутаты городской думы утвердили нового главу администрации Кирова

Вчера, 17:44 | Просмотров: 163 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Депутаты городской думы утвердили на должность главы администрации Кирова Илью Шульгина. Напомним, ранее он занимал должность заместителя председателя областного правительства и курировал вопросы промышленности и энергетики.

Депутаты городской думы утвердили нового главу администрации КироваЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«33 - "за", 1 - "воздержался". Уважаемый Илья Вячеславович, мы поздравляем вас от всех депутатов с назначением».
 
 
Практически единогласно на заседании Кировской городской Думы Илью Шульгина утвердили на должность главы администрации города. Он набрал наибольшее количество баллов по результатам конкурса. Напомним, к участию были допущены три кандидата: Игорь Ворончихин, Вячеслав Симаков и Илья Шульгин.

Депутаты городской думы утвердили нового главу администрации КироваАЛЕКСАНДР ВОСТРИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«В ходе конкурсных испытаний кандидаты прошли тест на знание законодательства, защитили реферат на тему "Эффективное управление городом", в ходе личного собеседования учитывался опыт управленческой работы, деловые и личностные качества».
 
 
Победитель конкурса выступил перед депутатами с докладом. Наметил пять основных, по его мнению, задач, которые предстоит решить. Во-первых, это градостроительная политика, во-вторых, экономическое развитие территорий, в-третьих, создание комфортной городской среды, в-четвертых, сохранение исторической части города, и, в-пятых, эффективная бюджетная политика.

Депутаты городской думы утвердили нового главу администрации КироваИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Принцип финансовой доступности, территориальной, качества услуг. Высокие показатели должны вывести Киров в лидеры по уровню жизни населения».
 
 
Шульгин сказал, что в докладе отражена далеко не полная картина необходимых дел. Он надеется, что в ближайшее время совместными силами начнется работа по преображению города. После этого один из депутатов попросил выступающего рассказать о себе.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Родился в Казани. Закончил школу с углубленным французским. Учился на химика в университете».
 
 
Работал на различных химических производствах, в инвестиционном фонде республики Татарстан, а в 2016 году был приглашён в правительство Кировской области. В ответах на вопросы депутатов Шульгин затронул тему застройщиков: микрорайоны должны расти комплексными с социо-культурными и бытовыми объектами. Также он отметил, что в решении стать главой администрации города его поддержал губернатор региона Игорь Васильев.


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