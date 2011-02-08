Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена
Вчера, 17:42 | Просмотров: 158 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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МИХАИЛ КЕЛЬДЫШЕВ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ И БИОЛОГИИ:
«С одной стороны хорошо, что школа "малокомплектная". Мало детей. Каждого знаешь. За четверть уже к каждому сформировался свой подход. Уже знаешь, чего ожидать от каждого».
НАДЕЖДА КАРЛОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:
«После уроков приходится обязательно вести консультации. Без этого сельским детям трудно сдать экзамен. Потому что они не могут здесь найти какого-то другого учителя. С кем-то консультироваться с другим».
ВЛАДИМИР ЗАШИХИН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С. ОШЛАНЬ
«Проектор. У нас сломался и нигде не ремонтируется. Не можем отремонтировать, а купить дороговато, потому что на учебники... Нынче довольно прилично мы обновили фонд учебников».
ВЛАДИМИР ЗАШИХИН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С. ОШЛАНЬ:
«Здесь небывало капремонта, в кабинетах. Мы содержим в приличном состоянии своими силами. А вот второе здание - детский сад. Оно тоже школе принадлежит. Там крыша требует ремонта».
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