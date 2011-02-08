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Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена

Вчера, 17:42 | Просмотров: 158 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сильные педагоги, талантливые ученики и нехватка оборудования. Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена.
 
 
Городской житель нашел свое призвание на селе. Михаил Кельдышев закончил кировский институт, но вместо того, чтобы вернуться на родину в Глазов, он отправился учить детей в сельской школе. Молодой педагог не жалеет, что променял город на деревню.

Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые временаМИХАИЛ КЕЛЬДЫШЕВ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ И БИОЛОГИИ:
«С одной стороны хорошо, что школа "малокомплектная". Мало детей. Каждого знаешь. За четверть уже к каждому сформировался свой подход. Уже знаешь, чего ожидать от каждого».
 
 
Учитель - это призвание. Михаил Кельдышев только начинает педагогическую карьеру, а вот Надежда Карловская встала на этот путь более 30ти лет назад. Многие ее выпускники поступили в лучшие вузы Кирова.

Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые временаНАДЕЖДА КАРЛОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ:
«После уроков приходится обязательно вести консультации. Без этого сельским детям трудно сдать экзамен. Потому что они не могут здесь найти какого-то другого учителя. С кем-то консультироваться с другим».
 
 
В этом году, заслуги Надежды Карловской были отмечены. Ей присвоен почётный знак «За заслуги перед Кировской областью». Помимо успехов в Ошланской школе есть и проблемы. Не хватает оборудования. Технологии, которые стали обыденностью для городских школ, здесь не работают.

Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые временаВЛАДИМИР ЗАШИХИН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С. ОШЛАНЬ
«Проектор. У нас сломался и нигде не ремонтируется. Не можем отремонтировать, а купить дороговато, потому что на учебники... Нынче довольно прилично мы обновили фонд учебников».
 
 
В школе в Ошлани учатся чуть более 50-ти детей. Она находится в неплохом состоянии. Есть и детский сад. Дошколятам приходится сложнее.

ВЛАДИМИР ЗАШИХИН, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С. ОШЛАНЬ:
«Здесь небывало капремонта, в кабинетах. Мы содержим в приличном состоянии своими силами. А вот второе здание - детский сад. Оно тоже школе принадлежит. Там крыша требует ремонта».
 
 
Директор школы надеется, что с ремонтом крыши помогут областные власти. Отметим, в детском саду также занимаются кружки из местного дома культуры.


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