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«С одной стороны хорошо, что школа "малокомплектная". Мало детей. Каждого знаешь. За четверть уже к каждому сформировался свой подход. Уже знаешь, чего ожидать от каждого».

«После уроков приходится обязательно вести консультации. Без этого сельским детям трудно сдать экзамен. Потому что они не могут здесь найти какого-то другого учителя. С кем-то консультироваться с другим».

«Проектор. У нас сломался и нигде не ремонтируется. Не можем отремонтировать, а купить дороговато, потому что на учебники... Нынче довольно прилично мы обновили фонд учебников».

«Здесь небывало капремонта, в кабинетах. Мы содержим в приличном состоянии своими силами. А вот второе здание - детский сад. Оно тоже школе принадлежит. Там крыша требует ремонта».

Сильные педагоги, талантливые ученики и нехватка оборудования. Школа в селе Ошлань Богородского района переживает не самые простые времена.Городской житель нашел свое призвание на селе. Михаил Кельдышев закончил кировский институт, но вместо того, чтобы вернуться на родину в Глазов, он отправился учить детей в сельской школе. Молодой педагог не жалеет, что променял город на деревню.Учитель - это призвание. Михаил Кельдышев только начинает педагогическую карьеру, а вот Надежда Карловская встала на этот путь более 30ти лет назад. Многие ее выпускники поступили в лучшие вузы Кирова.В этом году, заслуги Надежды Карловской были отмечены. Ей присвоен почётный знак «За заслуги перед Кировской областью». Помимо успехов в Ошланской школе есть и проблемы. Не хватает оборудования. Технологии, которые стали обыденностью для городских школ, здесь не работают.В школе в Ошлани учатся чуть более 50-ти детей. Она находится в неплохом состоянии. Есть и детский сад. Дошколятам приходится сложнее.Директор школы надеется, что с ремонтом крыши помогут областные власти. Отметим, в детском саду также занимаются кружки из местного дома культуры.