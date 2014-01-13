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В библиотеке «Маяк» открылась выставка рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо», посвященная православному празднику Рождества. Творческие студии и семьи кировчан увлеченно готовили инсталляции на тему библейских сюжетов.Живопись и графика, вышивка и пэчворк, плетение на коклюшках, объемное моделирование и роспись по стеклу. Творческие работы, представленные на конкурс, выполнены в самых разных техниках.Появление таких панорам некоторые ученые приписывают Франциску Ассизскому, который в 1223 году встречал святую ночь в селении Греччио. Для напоминания о празднике он создал живую «инсталляцию» вертепа. С тех пор не только в Италии, но и во многих странах мира существует традиция устанавливать вертепы в церквях и домах верующих. Среди работ на выставке в библиотеке "Маяк" - немало коллективных.Есть на выставке и классический вертепный театр, выполненный в соответствии с русскими православными канонами, где можно разыгрывать представления с рождественскими сюжетами. Всего на конкурс было представлено около 70 работ, над которыми трудились и взрослые, и дети, знакомясь с библейской историей.Вертеп был и остается одной из любимых традиций празднования Рождества. И каким бы он ни был - статичным, механическим или даже живым, с участием актеров-людей, для зрителя он, прежде всего, - чудесный знак, указывающий на ту, Вифлеемскую, пещеру.