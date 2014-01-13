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В библиотеке «Маяк» открылась выставка рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 107 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В библиотеке «Маяк» открылась выставка рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо», посвященная православному празднику Рождества. Творческие студии и семьи кировчан увлеченно готовили инсталляции на тему библейских сюжетов.

Живопись и графика, вышивка и пэчворк, плетение на коклюшках, объемное моделирование и роспись по стеклу. Творческие работы, представленные на конкурс, выполнены в самых разных техниках.

В библиотеке «Маяк» открылась выставка рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Решили сделать оригами, потому что ребенку все-таки четыре года, она может в этом участвовать, все собрать, сложить, склеить, в этом она у нас была активным помощником, конечно, взрослые помогали, в конце концов, у нас получилась красивая картинка, где-то Маша помогала и подкрасить, но идея - полностью нашего воспитателя».

Появление таких панорам некоторые ученые приписывают Франциску Ассизскому, который в 1223 году встречал святую ночь в селении Греччио. Для напоминания о празднике он создал живую «инсталляцию» вертепа. С тех пор не только в Италии, но и во многих странах мира существует традиция устанавливать вертепы в церквях и домах верующих. Среди работ на выставке в библиотеке "Маяк" - немало коллективных.

В библиотеке «Маяк» открылась выставка рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»ДАРЬЯ ВШИВЦЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Наверху главный ангел, это Иосиф, муж Марии, среди них - бог, который родился у Марии в пещере, это пастух и животные, которые грели бога».

Есть на выставке и классический вертепный театр, выполненный в соответствии с русскими православными канонами, где можно разыгрывать представления с рождественскими сюжетами. Всего на конкурс было представлено около 70 работ, над которыми трудились и взрослые, и дети, знакомясь с библейской историей.

В библиотеке «Маяк» открылась выставка рисунков и вертепов «Вифлеемское чудо»ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«В вертепе можно показать очень интересно, как появляются волхвы, пастухи, ангелы, и постепенно наполняют этот праздник содержанием в предрождественские дни, и когда они придут на службы, придут в любой храм, они снова увидят вертеп большой и будут знать, в чем был смысл событий рождественских, и потом смогут вместе поучаствовать в семейном театре».

Вертеп был и остается одной из любимых традиций празднования Рождества. И каким бы он ни был - статичным, механическим или даже живым, с участием актеров-людей, для зрителя он, прежде всего, - чудесный знак, указывающий на ту, Вифлеемскую, пещеру.


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