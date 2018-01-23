Восстановительные работы на месте обрушения крана в Кирове
Резкий рывок, начали падать строительные леса. Очевидец падения башенного крана на жилой дом Леонид Козлов в тот злополучный день припарковался неподалеку от стройки. В автомобиле помимо него был еще маленький внук.
ЛЕОНИД КОЗЛОВ, ОЧЕВИДЕЦ:
«Смотрю, он уже падает. Я не успеваю заводить машину. Смотрю, куда он упадет? На мою машину, на меня? По диагонали и упал на тот двухэтажный дом».
Падение крана повергло очевидцев в шок. Шум от падения был слышен далеко от места происшествия. Спасатели двое суток разбирали завалы.
Здание от подвала и до крыши было обследовано. Сотрудники МЧС применили комплекс «Стрела П». Данные замеров уже направлены для расшифровки во Всероссийский научно-исследовательский институт ГО и ЧС.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Жители покинули дом. Сейчас здание оцеплено со всех сторон. Внутри только рабочие, а утром начала работу комиссия, которая должна оценить ущерб».
В день трагедии городские власти сообщили, жителям пострадавшего дома будет предоставлено жилье в маневренном фонде. Прошедшие выходные люди провели у родственников. Четыре человека находятся в пункте временного размещения в гостинице "Губернской".
Сейчас в пострадавшем доме продолжаются восстановительные работы. Сегодня во всех квартирах, кроме двух разрушенных на втором этаже, появилось отопление.
Добавим, что все пострадавшие от падения башенного крана на жилой дом получат материальные компенсации. В том числе и владелец автомобиля, который оказался под рухнувшей конструкцией. И сегодня стал известен первый вердикт экспертов о состоянии дома. В той части здания, которая не пострадала от разрушения, трещин в стенах и дефектов несущих конструкций не выявлено.
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