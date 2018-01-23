Восстановительные работы на месте обрушения крана в Кирове

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Дом на улице МОПРа, пострадавший от падения крана, застройщик отремонтирует за свой счёт. Семья погибшего крановщика получит компенсацию в 2 миллиона рублей. На месте ЧП продолжаются восстановительные работы.Резкий рывок, начали падать строительные леса. Очевидец падения башенного крана на жилой дом Леонид Козлов в тот злополучный день припарковался неподалеку от стройки. В автомобиле помимо него был еще маленький внук.Падение крана повергло очевидцев в шок. Шум от падения был слышен далеко от места происшествия. Спасатели двое суток разбирали завалы.Здание от подвала и до крыши было обследовано. Сотрудники МЧС применили комплекс «Стрела П». Данные замеров уже направлены для расшифровки во Всероссийский научно-исследовательский институт ГО и ЧС.В день трагедии городские власти сообщили, жителям пострадавшего дома будет предоставлено жилье в маневренном фонде. Прошедшие выходные люди провели у родственников. Четыре человека находятся в пункте временного размещения в гостинице "Губернской".Сейчас в пострадавшем доме продолжаются восстановительные работы. Сегодня во всех квартирах, кроме двух разрушенных на втором этаже, появилось отопление.Добавим, что все пострадавшие от падения башенного крана на жилой дом получат материальные компенсации. В том числе и владелец автомобиля, который оказался под рухнувшей конструкцией. И сегодня стал известен первый вердикт экспертов о состоянии дома. В той части здания, которая не пострадала от разрушения, трещин в стенах и дефектов несущих конструкций не выявлено.