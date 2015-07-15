Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ
ЕЛЕНА РЕУТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ "ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ" БИБЛИОТЕКИ ИМ. Д. С. ЛИХАЧЁВА:
«Детской библиотеке №5 в 2017 году исполнилось 40 лет. В этом здании мы находимся с 2010 года. Изменен статус библиотеки, она стала "Центром Детского Чтения"».
В библиотеке появилась площадка "Маленький читайка", там есть зона для совместного чтения, игра, рисования, мастер-классов, просмотра фильмов. Стоимость проекта составила около 500 тысяч рублей.
ЕЛЕНА РЕУТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ "ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ" БИБЛИОТЕКИ ИМ. Д. С. ЛИХАЧЁВА:
«У нас заменена мебель, это гордость нашей библиотеки. Хочется сказать спасибо администрации города, областному бюджету и людям, которые не остались равнодушными».
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