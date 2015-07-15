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Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 27 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирово-Чепецке детская библиотека №5 отремонтировали по Проекту Поддержки местных инициатив - на средства областного и городского бюджетов, и деньги, собранные местными жителями.
 
 
В рамках ППМИ в библиотеке был реализован проект "С книгой по дороге детства". В ходе ремонта в читальном зале покрасили стены, потолок и окна, лестницу и металлический забор, отремонтирована часть фасада здания, заменили сантехника. Появились и новые книги.

Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИЕЛЕНА РЕУТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ "ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ" БИБЛИОТЕКИ ИМ. Д. С. ЛИХАЧЁВА:
«Детской библиотеке №5 в 2017 году исполнилось 40 лет. В этом здании мы находимся с 2010 года. Изменен статус библиотеки, она стала "Центром Детского Чтения"».
 
В библиотеке появилась площадка "Маленький читайка", там есть зона для совместного чтения, игра, рисования, мастер-классов, просмотра фильмов. Стоимость проекта составила около 500 тысяч рублей.

ЕЛЕНА РЕУТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ "ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ" БИБЛИОТЕКИ ИМ. Д. С. ЛИХАЧЁВА:
«У нас заменена мебель, это гордость нашей библиотеки. Хочется сказать спасибо администрации города, областному бюджету и людям, которые не остались равнодушными».

По условиям ППМИ часть средств люди должны выделять самостоятельно. Взносы были небольшие, но в итоге вклад населения составил около 30 тысяч рублей.
 
 
Добавим, что библиотека находится в самом центре города и в нее с удовольствием заходят и маленькие читатели, и взрослые. Записаться сюда можно по паспорту не только жителям Кирово-Чепецка, но и других городов.


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