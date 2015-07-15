Детская библиотека №5 города Кирово-Чепецка отремонтирована по ППМИ

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По условиям ППМИ часть средств люди должны выделять самостоятельно. Взносы были небольшие, но в итоге вклад населения составил около 30 тысяч рублей.

В Кирово-Чепецке детская библиотека №5 отремонтировали по Проекту Поддержки местных инициатив - на средства областного и городского бюджетов, и деньги, собранные местными жителями.В рамках ППМИ в библиотеке был реализован проект "С книгой по дороге детства". В ходе ремонта в читальном зале покрасили стены, потолок и окна, лестницу и металлический забор, отремонтирована часть фасада здания, заменили сантехника. Появились и новые книги.В библиотеке появилась площадка "Маленький читайка", там есть зона для совместного чтения, игра, рисования, мастер-классов, просмотра фильмов. Стоимость проекта составила около 500 тысяч рублей.Добавим, что библиотека находится в самом центре города и в нее с удовольствием заходят и маленькие читатели, и взрослые. Записаться сюда можно по паспорту не только жителям Кирово-Чепецка, но и других городов.