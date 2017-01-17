Кировский школьник изобрёл умную трость для незрячих людей

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Ученик 58-ой школы Андрей Ходырев изобрёл умную трость для незрячих людей. Как она поможет слабовидящим, и в чём её секрет?В руках Андрей держит "умную трость" и с её помощью он может пройти, не задев препятствия, даже с завязанными глазами. Её юный изобретатель сконструировал сам, чтобы помочь незрячим людям.Андрей обсудил эту проблему с отцом и, перебрав несколько вариантов, пришли к выводу, что самым эффективным решением будет использование ультразвуковых сигналов. Такой же принцип используют в автомобильных парктрониках.У людей со слабым зрением обостряются другие чувства, например слух. Так что при некоторой сноровке - прибор действительно может заменить традиционную трость и даже превзойти её.Сделать мир лучше, помочь людям облегчить жизнь - в этом видит своё счастье юный изобретатель. И чтобы быстрее добиться этой цели мальчик постоянно совершенствуетсяИ старания уже приносят плоды. Недавно Андрей получил диплом 1ой степени на 10 региональном конкурсе юношеских исследовательских работ имени Вернадского.