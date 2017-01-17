Кировский школьник изобрёл умную трость для незрячих людей
В руках Андрей держит "умную трость" и с её помощью он может пройти, не задев препятствия, даже с завязанными глазами. Её юный изобретатель сконструировал сам, чтобы помочь незрячим людям.
АНДРЕЙ ХОДЫРЕВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Я один раз переходил дорогу по пешеходному переходу, я заметил человека в тёмных очков и с палочкой. Любое препятствие доставляло ему большие неудобства, позже я узнал, что этот человек слепой. Я задумался, как же облегчить этим людям жизнь».
Андрей обсудил эту проблему с отцом и, перебрав несколько вариантов, пришли к выводу, что самым эффективным решением будет использование ультразвуковых сигналов. Такой же принцип используют в автомобильных парктрониках.
АНДРЕЙ ХОДЫРЕВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Это выход датчика и он посылает ультразвуковой сигнал, сигнал отражается от объекта и принимается приёмником, чем реже сигналы, тем дальше предмет, чем чаще сигналы, тем ближе предмет».
У людей со слабым зрением обостряются другие чувства, например слух. Так что при некоторой сноровке - прибор действительно может заменить традиционную трость и даже превзойти её.
АНДРЕЙ ХОДЫРЕВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ:
«Мой прибор может увидеть яму, а тросточка может не достать или не попасть в неё и человек незрячий может упасть».
Сделать мир лучше, помочь людям облегчить жизнь - в этом видит своё счастье юный изобретатель. И чтобы быстрее добиться этой цели мальчик постоянно совершенствуется
ВАЛЕНТИНА БАЛУХИНА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
«Это всегда стимулирует к дальнейшему росту, он постоянно двигается вперёд. Он познаёт новое, потому что невозможно написать исследовательскую работу не проработав много материала».
И старания уже приносят плоды. Недавно Андрей получил диплом 1ой степени на 10 региональном конкурсе юношеских исследовательских работ имени Вернадского.
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