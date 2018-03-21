Кировчанин у себя дома возвел железную дорогу с поездами и городом

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Мечту взрослых мужиков осуществил кировчанин Геннадий Мартышкин. Именно так он называет своё увлечение созданием макетов железных дорог. На создание самого большого своего творения у него ушло больше двух лет.Это не просто макет города, с железной дорогой и поездами. Можно сказать, что это труд всей жизни мастера. Первые детали железной дороги он приобрел еще в молодости, выбирая подарок сыну в Ленинграде.Свою любовь к макетам железных дорог, Геннадий Мартышкин называет именно инфекцией. Отправив сыну подарок, он приходил в магазин игрушек буквально каждый день. Правда свои поезда игрушками мастер называть не любит.50 лет железная дорога, паровозы, подвижные составы и разные детали, вроде станционных фонариков, купленных в Германии, пролежали в коробке. Работа врачом-рентгенологом, два брака, воспитание детей, болезни близких — занимали все время Геннадия Павловича. Однако на пенсии он снова открыл коробку с мечтой.И занятие было найдено.На доске медленно, но верно появлялся город. На каждой станции люди, и целая жизненная история. Кто-то прощается на перроне, кто-то приезжает домой на машине, а ко-то выходит из церкви. Каждая деталь на этом макете, создана руками мастера.Названия у города нет. Многие полагают, что за основу этого макета взят реальный европейский город, однако, прототипа у него нет. Только фантазия автора. На создании этого шедевра Геннадий Мартышкин останавливаться не планирует.Нефтебаза и множество других элементов в скором времени займут место вот на этой доске, где уже начинает появляться новый город с железной дорогой.