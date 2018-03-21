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Кировчанин у себя дома возвел железную дорогу с поездами и городом

Сегодня, 12:47 | Просмотров: 60 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Мечту взрослых мужиков осуществил кировчанин Геннадий Мартышкин. Именно так он называет своё увлечение созданием макетов железных дорог. На создание самого большого своего творения у него ушло больше двух лет.

Это не просто макет города, с железной дорогой и поездами. Можно сказать, что это труд всей жизни мастера. Первые детали железной дороги он приобрел еще в молодости, выбирая подарок сыну в Ленинграде.

Кировчанин у себя дома возвел железную дорогу с поездами и городомГЕННАДИЙ МАРТЫШКИН, МАСТЕР:
«Сыну исполнилось 5 лет. Я думаю, что же подарить, пошел в ДЛТ Дом ленинградской торговли, и увидел стартовый набор. Паровозик, 2 вагончика, рельсы и 2 батарейки. И все. Инфекция проникла в меня. Я заразился».

Свою любовь к макетам железных дорог, Геннадий Мартышкин называет именно инфекцией. Отправив сыну подарок, он приходил в магазин игрушек буквально каждый день. Правда свои поезда игрушками мастер называть не любит.

ГЕННАДИЙ МАРТЫШКИН, МАСТЕР:
«Это не игрушка. Это, как один сказал любитель вот этих всех макетов, это детская мечта взрослых мужиков. Этим занимаются мужчины где-то после 50».

50 лет железная дорога, паровозы, подвижные составы и разные детали, вроде станционных фонариков, купленных в Германии, пролежали в коробке. Работа врачом-рентгенологом, два брака, воспитание детей, болезни близких — занимали все время Геннадия Павловича. Однако на пенсии он снова открыл коробку с мечтой.

ГЕННАДИЙ МАРТЫШКИН, МАСТЕР:
«Одиночество. То есть когда я стал один. Вот я здесь. Никого нет. Друзья мои начали уходить. Ну чем мне заниматься. Я не пью. Не курю, знаешь, не гуляю, чем заниматься мне?».

И занятие было найдено.

На доске медленно, но верно появлялся город. На каждой станции люди, и целая жизненная история. Кто-то прощается на перроне, кто-то приезжает домой на машине, а ко-то выходит из церкви. Каждая деталь на этом макете, создана руками мастера.

Кировчанин у себя дома возвел железную дорогу с поездами и городомИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ, ДРУГ:
«Это размоченные ячейки из-под яиц. Потом сформированные, затем раскрашенные. Вот эти все лесопосадки, кустики… Находясь в лесу, мы отдыхали мы с ним в санатории колос, он ходил, собирал мох, собирал веточки, вот это все сделано самим».

Названия у города нет. Многие полагают, что за основу этого макета взят реальный европейский город, однако, прототипа у него нет. Только фантазия автора. На создании этого шедевра Геннадий Мартышкин останавливаться не планирует.

- Это нефтебаза. Вот она так будет.

Нефтебаза и множество других элементов в скором времени займут место вот на этой доске, где уже начинает появляться новый город с железной дорогой.


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