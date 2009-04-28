Благотворительный спектакль для воспитанников школ-интернатов, детей-инвалидов и многодетных семей

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«Том Сойер» научил нововятских детей добру. В рамках областного марафона "Добрая Вятка" и Года волонтера в России в нововятском ДК "Россия" состоялась премьера мюзикла для воспитанников школ-интернатов, детей-инвалидов и многодетных семей.Именно таким мелодичным и зажигательным был весь спектакль. Известные и любимые во всем мире рассказы о приключениях Тома Соейра в этот вечер детям показали в форме мюзикла. Но главный секрет покорения зрительских сердец, по признанию режиссера-постановщика, кроется в актерах.Зритель в зале этим вечером был непростой. Здесь собрались воспитанники дома-интерната, дети с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи. Организаторы решили сделать премьерный показ мюзикла открытым в рамках проекта Добрая Вятка.Главного героя в мюзикле играет Иван Комаров. Артист хоть и волновался перед премьерой, но все-равно поделился своим взглядом на то, чему Том Сойер может научить юных зрителей.А если исполнитель главной роли решительно несет аудитории добро, то и спектакль становится отличным продолжением марафона Добрая Вятка.