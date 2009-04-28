Благотворительный спектакль для воспитанников школ-интернатов, детей-инвалидов и многодетных семей
Именно таким мелодичным и зажигательным был весь спектакль. Известные и любимые во всем мире рассказы о приключениях Тома Соейра в этот вечер детям показали в форме мюзикла. Но главный секрет покорения зрительских сердец, по признанию режиссера-постановщика, кроется в актерах.
ЕЛЕНА КОПОСОВА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ТЕАТРА «МИНИАТЮРА»:
«Когда мюзикл, продукт, имеет какие-то такие моральные ценности, учит детей находить компромиссы в жизни… Дети детям очень легко это доносят. Зритель начинает верить, потому что видит таких же ребят, сверстников».
Зритель в зале этим вечером был непростой. Здесь собрались воспитанники дома-интерната, дети с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи. Организаторы решили сделать премьерный показ мюзикла открытым в рамках проекта Добрая Вятка.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
«Год Волонтера и десятилетие детства объявлено президентом нашей страны. Поэтому тут видите, какой объем. И волонтерам. Конечно, без волонтеров никак. Ребенка надо с малых лет уже воспитывать именно в этом духе. И к милосердию».
Главного героя в мюзикле играет Иван Комаров. Артист хоть и волновался перед премьерой, но все-равно поделился своим взглядом на то, чему Том Сойер может научить юных зрителей.
ИВАН КОМАРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ:
«Том Сойер может научить быть ребенка и забавным и смешным, и находчивым и оптимистичным. Чтобы у ребенка развивались только хорошие качества. Чтобы он не шел к злому».
А если исполнитель главной роли решительно несет аудитории добро, то и спектакль становится отличным продолжением марафона Добрая Вятка.
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