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Новости / Общество

Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестов

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 89 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Языковой барьер между слабослышащими и здоровыми людьми - серьёзная преграда для общения. Но её смогли преодолеть специалисты Кировского городского центра социального обслуживания населения.
 
 
Алевтина Шуталева - инвалид по слуху, сегодня она пришла в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения, чтобы решить ряд насущных вопросов. Теперь она может говорить со специалистом центра, Натальей Фефиловой, на языке жестов. Для слабослышащей женщины - это большая радость, ведь русским жестовым языком владеют далеко не все социальные работники.

Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестовНАТАЛЬЯ ФЕФИЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Мы обучались в Кирове при Царево-Константиновской Знаменской церкви. В городе только один человек занимается обучением этому жестовому языку - настоятель церкви отец Игорь. Обучение довольно-таки сложное, это всё равно, что учить иностранный язык».
 
В ноябре прошлого года был заключен трёхсторонний договор между министерством социального развития Кировской области, центром социального обслуживания и учебным центром общества глухих, расположенным в Москве. Согласно этому договору двое сотрудников центра социального обслуживания полтора месяца обучались основам жестового языка. Знаменская церковь предоставила площадку и педагога для обучения.

Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестовАННА ДВИНСКИХ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Беседовали индивидуально, когда учились, общались больше с ними. Они добрые люди, очень эмоциональные. Только они говорят, что этому надо учиться всю жизнь, как они учатся. Что это очень сложно и трудно».
 
Далеко не везде в России в центрах социального обслуживания сотрудники могут объясниться на одном языке со слабослышащими. В Кировской области был сделан важный шаг для создания комфортной доступной среды для инвалидов там, где они чаще всего бывают. И на достигнутом руководство останавливаться не собирается, ведь сотрудницы пока знают лишь азы жестового языка.

Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестовАЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Идея пошла с низов. У нас как: если что-то необходимо, значит, это будет делаться. В этом году у нас предварительно запланировано, если всё получится, то мы будем продолжать это обучение, потому что нам необходимо развиваться, идти вперёд».
 
Кроме этого в центре работает световой дисплей с информационной бегущей строкой, по стенам установлены поручни, чтобы тем, кто с трудом передвигается, было легче ходить по помещению. Все таблички центра продублированы шрифтом брайля для слепых и слабовидящих, есть и так называемая "индукционная петля" - особое устройство для общения между здоровым и глухим человеком. В центре есть комната социально-бытовой адаптации инвалидов, специально оборудованный для колясочников туалет, пандусы при входе. Все это и есть доступная среда - не на словах, а на деле. Добавим, что в центре действует и пункт проката технических средств реабилитации, где можно взять коляску, трости, ходунки, костыли. Для инвалидов аренда этих незаменимых предметов бесплатна.
 
В центре социального обслуживания сейчас работает два социально-реабилитационных отделения, а к концу этого года планируется открыть еще одно. В целом, за прошлый год центр оказал свыше 980 тысяч услуг людям с различными ограничениями по здоровью.


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