Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестов

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Кроме этого в центре работает световой дисплей с информационной бегущей строкой, по стенам установлены поручни, чтобы тем, кто с трудом передвигается, было легче ходить по помещению. Все таблички центра продублированы шрифтом брайля для слепых и слабовидящих, есть и так называемая "индукционная петля" - особое устройство для общения между здоровым и глухим человеком. В центре есть комната социально-бытовой адаптации инвалидов, специально оборудованный для колясочников туалет, пандусы при входе. Все это и есть доступная среда - не на словах, а на деле. Добавим, что в центре действует и пункт проката технических средств реабилитации, где можно взять коляску, трости, ходунки, костыли. Для инвалидов аренда этих незаменимых предметов бесплатна.



Языковой барьер между слабослышащими и здоровыми людьми - серьёзная преграда для общения. Но её смогли преодолеть специалисты Кировского городского центра социального обслуживания населения.Алевтина Шуталева - инвалид по слуху, сегодня она пришла в Кировский городской комплексный центр социального обслуживания населения, чтобы решить ряд насущных вопросов. Теперь она может говорить со специалистом центра, Натальей Фефиловой, на языке жестов. Для слабослышащей женщины - это большая радость, ведь русским жестовым языком владеют далеко не все социальные работники.В ноябре прошлого года был заключен трёхсторонний договор между министерством социального развития Кировской области, центром социального обслуживания и учебным центром общества глухих, расположенным в Москве. Согласно этому договору двое сотрудников центра социального обслуживания полтора месяца обучались основам жестового языка. Знаменская церковь предоставила площадку и педагога для обучения.Далеко не везде в России в центрах социального обслуживания сотрудники могут объясниться на одном языке со слабослышащими. В Кировской области был сделан важный шаг для создания комфортной доступной среды для инвалидов там, где они чаще всего бывают. И на достигнутом руководство останавливаться не собирается, ведь сотрудницы пока знают лишь азы жестового языка.В центре социального обслуживания сейчас работает два социально-реабилитационных отделения, а к концу этого года планируется открыть еще одно. В целом, за прошлый год центр оказал свыше 980 тысяч услуг людям с различными ограничениями по здоровью.