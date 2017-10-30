Безбарьерная среда. Сотрудники кировского городского центра социального обслуживания населения теперь общаются на языке жестов
НАТАЛЬЯ ФЕФИЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Мы обучались в Кирове при Царево-Константиновской Знаменской церкви. В городе только один человек занимается обучением этому жестовому языку - настоятель церкви отец Игорь. Обучение довольно-таки сложное, это всё равно, что учить иностранный язык».
В ноябре прошлого года был заключен трёхсторонний договор между министерством социального развития Кировской области, центром социального обслуживания и учебным центром общества глухих, расположенным в Москве. Согласно этому договору двое сотрудников центра социального обслуживания полтора месяца обучались основам жестового языка. Знаменская церковь предоставила площадку и педагога для обучения.
АННА ДВИНСКИХ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Беседовали индивидуально, когда учились, общались больше с ними. Они добрые люди, очень эмоциональные. Только они говорят, что этому надо учиться всю жизнь, как они учатся. Что это очень сложно и трудно».
Далеко не везде в России в центрах социального обслуживания сотрудники могут объясниться на одном языке со слабослышащими. В Кировской области был сделан важный шаг для создания комфортной доступной среды для инвалидов там, где они чаще всего бывают. И на достигнутом руководство останавливаться не собирается, ведь сотрудницы пока знают лишь азы жестового языка.
АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Идея пошла с низов. У нас как: если что-то необходимо, значит, это будет делаться. В этом году у нас предварительно запланировано, если всё получится, то мы будем продолжать это обучение, потому что нам необходимо развиваться, идти вперёд».
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