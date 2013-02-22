В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У меня за спиной находится катер, который местные жители называют "калоша", именно на нём жильцы посёлка Затон доставляются из заречной части города в Котельнич и обратно. Сейчас эта "калоша" никуда не ходит».
Между Затоном и большой землей есть альтернативный маршрут - железная дорога, которая идет по мосту через Вятку. Электричка останавливается на станции "Белая". Но до этой остановки еще надо дойти через перелесок. Из-за паводка сделать может далеко не каждый. Сейчас на Вятке половодье в самом разгаре, вода продолжает прибывать каждый день. Пик еще не пройден.
- На "Белую" дорогу затопило.
- Перетоплена дорога, люди с трудом ходят на работу. Ноги сырые.
- В болотных сапогах еще можно. Но как тяжело ведь в болотных сапогах, да еще с грузом.
Переправа в Котельнич - это продукты, медикаменты, пенсии, визиты к врачам, словом самый настоящий источник жизни для затонцев. В посёлке есть и дети, каждый день им надо как-то добираться до школы. В администрации знают о проблеме с транспортной доступностью, но считают, что она сложилась из-за постоянно повышающихся требований надзорных органов к речному катеру, который перевозит людей.
СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОТЕЛЬНИЧА:
АЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
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09.05.2018