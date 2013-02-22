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Новости / Общество

В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"

Вчера, 17:49 | Просмотров: 121 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Котельниче жители посёлка Затон в заречной части с трудом могут добраться до "большой земли". Что делать, если пассажирские перевозки на катере через Вятку ещё не начались, а подступы к железнодорожной станции уже затопило?

В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У меня за спиной находится катер, который местные жители называют "калоша", именно на нём жильцы посёлка Затон доставляются из заречной части города в Котельнич и обратно. Сейчас эта "калоша" никуда не ходит».

Между Затоном и большой землей есть альтернативный маршрут - железная дорога, которая идет по мосту через Вятку. Электричка останавливается на станции "Белая". Но до этой остановки еще надо дойти через перелесок. Из-за паводка сделать может далеко не каждый. Сейчас на Вятке половодье в самом разгаре, вода продолжает прибывать каждый день. Пик еще не пройден.

- На "Белую" дорогу затопило.
- Перетоплена дорога, люди с трудом ходят на работу. Ноги сырые.
- В болотных сапогах еще можно. Но как тяжело ведь в болотных сапогах, да еще с грузом.

Переправа в Котельнич - это продукты, медикаменты, пенсии, визиты к врачам, словом самый настоящий источник жизни для затонцев. В посёлке есть и дети, каждый день им надо как-то добираться до школы. В администрации знают о проблеме с транспортной доступностью, но считают, что она сложилась из-за постоянно повышающихся требований надзорных органов к речному катеру, который перевозит людей.

В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОТЕЛЬНИЧА:
«К этому судну такие же требования, как к большому теплоходу, поскольку он осуществляет пассажирские перевозки. Работы мы начали, как только была возможность, отремонтировали судно, после того, как сошел лёд и в максимально короткие сроки мы это всё делаем. Быстрее не получается».
 
 
За ситуацией с переправой в Затон внимательно наблюдают и местные активисты из Общероссийского народного фронта.

В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"АЛЕКСЕЙ ДУДИН, АКТИВИСТ ОНФ, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Представительный орган города Котельнича выделил деньги на финансирование данных работ по обеспечению транспортной доступности, но чиновники, отвечающие за этот вопрос, вовремя не пошевелились, в итоге вот это всё возникло. Мы предпримем все меры, чтобы в кратчайшее время это исправить, обратимся в соответствующие службы и органы».
 
 
По словам представителей городской администрации, пассажирские перевозки на речном катере из Затона в Котельнич могут запустить уже 11 мая. Мы будем следить за развитием событий.


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