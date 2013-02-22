В Котельниче жители Затона почти отрезаны от "большой земли"

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«К этому судну такие же требования, как к большому теплоходу, поскольку он осуществляет пассажирские перевозки. Работы мы начали, как только была возможность, отремонтировали судно, после того, как сошел лёд и в максимально короткие сроки мы это всё делаем. Быстрее не получается».

«Представительный орган города Котельнича выделил деньги на финансирование данных работ по обеспечению транспортной доступности, но чиновники, отвечающие за этот вопрос, вовремя не пошевелились, в итоге вот это всё возникло. Мы предпримем все меры, чтобы в кратчайшее время это исправить, обратимся в соответствующие службы и органы».

В Котельниче жители посёлка Затон в заречной части с трудом могут добраться до "большой земли". Что делать, если пассажирские перевозки на катере через Вятку ещё не начались, а подступы к железнодорожной станции уже затопило?Между Затоном и большой землей есть альтернативный маршрут - железная дорога, которая идет по мосту через Вятку. Электричка останавливается на станции "Белая". Но до этой остановки еще надо дойти через перелесок. Из-за паводка сделать может далеко не каждый. Сейчас на Вятке половодье в самом разгаре, вода продолжает прибывать каждый день. Пик еще не пройден.Переправа в Котельнич - это продукты, медикаменты, пенсии, визиты к врачам, словом самый настоящий источник жизни для затонцев. В посёлке есть и дети, каждый день им надо как-то добираться до школы. В администрации знают о проблеме с транспортной доступностью, но считают, что она сложилась из-за постоянно повышающихся требований надзорных органов к речному катеру, который перевозит людей.За ситуацией с переправой в Затон внимательно наблюдают и местные активисты из Общероссийского народного фронта.По словам представителей городской администрации, пассажирские перевозки на речном катере из Затона в Котельнич могут запустить уже 11 мая. Мы будем следить за развитием событий.