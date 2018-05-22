Выставка работ воспитанников мурыгинского детского дома-интерната «Родник»

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В кировском отделении детского фонда открылась выставка декоративно-прикладного творчества. Свои работы представили воспитанники мурыгинского детского дома-интерната «Родник».Сегодня в этом зале представлены работы воспитанников детского дома-интерната «Родник». Как выяснилось, в Мурыгино детям очень интересна религиозная тема. Большую часть экспозиции занимают рукотворные храмы, свечи и корзинки с пасхальными яйцами. Олеся Крекнина, например, представила зрителям свой храм мечты, созданный из бумажных трубочек.В экспозиции представлено 95 работ почти 40ка детей-воспитанников дома-интерната. Посетители смогут не только посмотреть поделки, игрушки и другие детские работы, но и купить их. Все средства дети получат лично.Выставка продлится до конца мая и, по словам организаторов, может быть продлена до первых чисел июня.