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Выставка работ воспитанников мурыгинского детского дома-интерната «Родник»

Вчера, 15:08 | Просмотров: 109 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В кировском отделении детского фонда открылась выставка декоративно-прикладного творчества. Свои работы представили воспитанники мурыгинского детского дома-интерната «Родник».

- Вот этот выставочный зал детского фонда постоянно используется для того, чтобы показать детские творения. Что же делают дети, проживающие на территории Кировской области.

Сегодня в этом зале представлены работы воспитанников детского дома-интерната «Родник». Как выяснилось, в Мурыгино детям очень интересна религиозная тема. Большую часть экспозиции занимают рукотворные храмы, свечи и корзинки с пасхальными яйцами. Олеся Крекнина, например, представила зрителям свой храм мечты, созданный из бумажных трубочек.

Выставка работ воспитанников мурыгинского детского дома-интерната «Родник»ОЛЕСЯ КРЕКНИНА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я его так назвала. Я увидела его в интернете. Увидела и подумала — дай ка я его сделаю. Я делала его месяц».

В экспозиции представлено 95 работ почти 40ка детей-воспитанников дома-интерната. Посетители смогут не только посмотреть поделки, игрушки и другие детские работы, но и купить их. Все средства дети получат лично.

Выставка работ воспитанников мурыгинского детского дома-интерната «Родник»ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООБФ «РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД»:
«Понимаете, это всегда праздник. Праздник потому, что если вглядываешься в работы, сделанные руками этих детей, просто поражаешься. Поражаешься их фантазии, их умению из ничего творить самое прекрасное».

Выставка продлится до конца мая и, по словам организаторов, может быть продлена до первых чисел июня.


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