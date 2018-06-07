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Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II

Вчера, 15:22 | Просмотров: 172 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове обсудили возможность установки памятника семье последнего русского императора Николая II. Публичные слушания длились около двух часов и собрали более ста пятидесяти кировчан. Среди них были как сторонники, так и противники появления памятника на территории города.

С ходатайством об увековечении памяти царской семьи в администрацию города обратилась Вятская Епархия. Кировский памятник - это копия скульптуры, установленной в Дивеевском монастыре. И все расходы взяли на себя благотворители.

Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II НИКОЛАЙ БОГАЧЕВ, И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Памятник является типовым, автор - скульптор Макарова Ирина Валерьевна (г. Москва) дала свое согласие на установку памятника на территории города Кирова».

В ходе публичных слушаний выслушали всех - и противников, и сторонников установки памятника. Обсуждались также возможные места. Одно из них - район веерной лестницы набережной Грина.

Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН:
«Всегда очень важно, чтобы выбор места для памятника был мотивирован, был наполнен глубоким смыслом, на мой взгляд, самое хорошее место - это набережная города. Недалеко от Федоровской церкви, потому что Федоровская икона Божием Матери считалась покровительницей Дома Романовых, и в нашем народе давно уже Федоровскую церковь называли Романовской, на мой взгляд, это очень удачное и хорошее место».

В администрации города рассматривали и другие варианты - на пересечении улиц Ленина и Горбачева, а также Профсоюзной и Казанской около архива.

Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II ИРИНА РУБЦОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Следующее место - в районе Александровского сада, восточнее зданий по Динамовскому проезду, 2, 4, недалеко находится женский монастырь, недалеко стоял утерянный храм».

Причем эти места выбирались так, чтобы они были приближены к культовым объектам в исторической части города. У известных кировских скульпторов Клары Коциенко и Владимира Бондарева - свое мнение и по поводу установки памятника, и по поводу его расположения.

Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II КЛАРА КОЦИЕНКО, СКУЛЬПТОР, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:
«У нас лично с Владимиром Александровичем есть сомнения, но если люди хотят, нужно их душам, то это возможно, только не на крутом берегу. У меня такое впечатление, что возле филармонии, там, конечно, не будет восстановлен храм великий, но хотя бы такая вещь могла бы быть».

Добавим, что окончательное решение об установке памятника предстоит принять депутатам Кировской городской Думы. Все мнения участников слушаний будут проанализированы и учтены.


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