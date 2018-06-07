Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II

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В Кирове обсудили возможность установки памятника семье последнего русского императора Николая II. Публичные слушания длились около двух часов и собрали более ста пятидесяти кировчан. Среди них были как сторонники, так и противники появления памятника на территории города.С ходатайством об увековечении памяти царской семьи в администрацию города обратилась Вятская Епархия. Кировский памятник - это копия скульптуры, установленной в Дивеевском монастыре. И все расходы взяли на себя благотворители.В ходе публичных слушаний выслушали всех - и противников, и сторонников установки памятника. Обсуждались также возможные места. Одно из них - район веерной лестницы набережной Грина.В администрации города рассматривали и другие варианты - на пересечении улиц Ленина и Горбачева, а также Профсоюзной и Казанской около архива.Причем эти места выбирались так, чтобы они были приближены к культовым объектам в исторической части города. У известных кировских скульпторов Клары Коциенко и Владимира Бондарева - свое мнение и по поводу установки памятника, и по поводу его расположения.Добавим, что окончательное решение об установке памятника предстоит принять депутатам Кировской городской Думы. Все мнения участников слушаний будут проанализированы и учтены.