Крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Кирове

В честь праздника Семьи, любви и верности в городе прошел крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Крестный ход с иконой святых благоверных Петра и Февронии Муромских с частицей их мощей прошел от храма Рождества Иоанна Предтечи до памятника святым в Александровском саду. Князь Петр и княгиня Феврония - Муромские чудотворцы - православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается примером православной семьи. Их история жизни - это история верности, преданности и настоящей любви. Супруги пронесли светлое чувство друг к другу через все испытания и умерли в один день.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Семья - малая церковь. Когда люди вступают в брак, им желают в совете и любви быть. Не забывайте, что в семье глава – муж».
У памятника благоверных состоялся молебен. Православные верят - Петр и Феврония помогают найти любовь, родить детей, создать и сохранить семью. Поклониться святыне пожелали сотни горожан.
- На сердце благодать, радость такая.
- Семья для нас - это смысл жизни, ради чего живем и наслаждаемся жизнью.
Добавим, что памятник Петру и Февронии Муромских появился в Кирове в 2012 году. С того времени он стал излюбленным местом как молодоженов, так и супружеских пар, которые состоят в браке не один год.
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