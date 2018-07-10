ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

10 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.4442
EURO: 73.3470
Погода в городе Кирове:
вечером:  +15...+17°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Кирове

Сегодня, 10:23 | Просмотров: 94 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В честь праздника Семьи, любви и верности в городе прошел крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
 
 
Крестный ход с иконой святых благоверных Петра и Февронии Муромских с частицей их мощей прошел от храма Рождества Иоанна Предтечи до памятника святым в Александровском саду. Князь Петр и княгиня Феврония - Муромские чудотворцы - православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз считается примером православной семьи. Их история жизни - это история верности, преданности и настоящей любви. Супруги пронесли светлое чувство друг к другу через все испытания и умерли в один день.

Крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии Муромских в КировеМАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Семья - малая церковь. Когда люди вступают в брак, им желают в совете и любви быть. Не забывайте, что в семье глава – муж».
 
У памятника благоверных состоялся молебен. Православные верят - Петр и Феврония помогают найти любовь, родить детей, создать и сохранить семью. Поклониться святыне пожелали сотни горожан.

- На сердце благодать, радость такая.
- Семья для нас - это смысл жизни, ради чего живем и наслаждаемся жизнью.
 
 
Добавим, что памятник Петру и Февронии Муромских появился в Кирове в 2012 году. С того времени он стал излюбленным местом как молодоженов, так и супружеских пар, которые состоят в браке не один год.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

15:29 10.07.2018


На аэродроме Кучаны разбился легкомоторный самолет.

Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

14:50 10.07.2018


Кировская область вошла в число лидеров по созданию лесопарковых зеленых поясов.

Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

14:43 10.07.2018


Кировская область получила из федерального бюджета более 9 млрд рублей.

Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

13:20 10.07.2018


Руководителем Слободской ЦРБ назначен Анатолий Калинин.

11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

13:00 10.07.2018


11 июля прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам защиты прав инвалидов.

В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

11:57 10.07.2018


В Кирове мошенница похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

9:55 10.07.2018


Жителя Яранска, сбежавшего от административного надзора, приговорили к 5 месяцам колонии строгого режима.

Все новости

Вести. Кировская область

В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

15:32 10.07.2018


В Верхошижемском районе прошел фестиваль исчезнувших деревень

В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

15:31 10.07.2018


В Белой Холунице состоялся фестиваль железа

В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

15:29 10.07.2018


В Слободском школьники выявляют нарушителей благоустройства

В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

15:28 10.07.2018


В отношении двух застройщиков в Кирове ввели процедуру банкротства

Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

10:47 10.07.2018


Фестиваль «Взлетная полоса» на территории аэродрома Кучаны

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Икона Петра и Февронии

07.07.2014


Икона Петра и Февронии

День Петра и Февронии

07.07.2015


День Петра и Февронии

Крестный ход в честь святых Петра и Февронии

07.07.2016


Крестный ход в честь святых Петра и Февронии

В Кирове отметили День семьи, любви и верности

11.07.2016


В Кирове отметили День семьи, любви и верности

День памяти святых Петра и Февронии

09.07.2009


День памяти святых Петра и Февронии

В Кирове отметили День семьи, любви и верности

10.07.2017


В Кирове отметили День семьи, любви и верности

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх