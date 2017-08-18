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Новости / Общество

В Кирове прошел форму инициативных граждан

Вчера, 20:45 | Просмотров: 89 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре прошел девятй форум инициативных граждан "Время созидателей: Движение вверх". Его участниками стали представители общественных и некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, органов власти. В открытии форума принял участие глава региона Игорь Васильев.

Без активистов кировских ТОС сложно было бы реализовать такие крупные проекты, как федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», региональный проект по поддержке местных инициатив, муниципальный конкурс «Цветущий город». Именно органы ТОС стали надёжными помощниками власти. Они помогают услышать голос и учесть мнение каждого жителя и задают ритм города и области в целом. Сегодня в Кирове действует 617 ТОСов и 21 центр местной активности. В работу органов территориального общественного самоуправления вовлечено более 90 тысяч кировчан. Как отметил глава региона, вектор развития должен быть не только в том, чтобы власть просто поддерживала инициативы, а чтобы работа велась совместно

В Кирове прошел форму инициативных гражданИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все проекты в соцсфере мы должны вырабатывать вместе. И тому есть хороший пример, когда по ремонту дорог, реконструкции дворов мы проводим анкетирование, собираем мнение граждан. Что должно быть сделано в первую очередь и здесь, когда люди принимают активное участие, работают вместе с властью, то такой синергетический эффект появляется».
 
На базе центров местной активности созданы городские общественные приемные. В них вместе с народными избранниками собираются общественные советы, решаются вопросы развития городской среды. Можно смело сказать, что уровень активности населения растет с каждым годом.

В Кирове прошел форму инициативных гражданЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Только в этом году город реализует 19 проектов ППМИ. Депутаты гордумы активно поддерживают начинания и инициативы горожан. Совместными усилиями мы работаем над созданием комфортной городской среды, преображая дворы, благоустраивая детские, спортивные площадки, скверы, парки».

Отметим, что форум проходит уже девятый год подряд и это яркое подтверждение того, что в свое время в областном центре было принято верное решение о развитии территориального общественного самоуправления.


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