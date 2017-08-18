В Кирове прошел форму инициативных граждан

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В областном центре прошел девятй форум инициативных граждан "Время созидателей: Движение вверх". Его участниками стали представители общественных и некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, органов власти. В открытии форума принял участие глава региона Игорь Васильев.Без активистов кировских ТОС сложно было бы реализовать такие крупные проекты, как федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», региональный проект по поддержке местных инициатив, муниципальный конкурс «Цветущий город». Именно органы ТОС стали надёжными помощниками власти. Они помогают услышать голос и учесть мнение каждого жителя и задают ритм города и области в целом. Сегодня в Кирове действует 617 ТОСов и 21 центр местной активности. В работу органов территориального общественного самоуправления вовлечено более 90 тысяч кировчан. Как отметил глава региона, вектор развития должен быть не только в том, чтобы власть просто поддерживала инициативы, а чтобы работа велась совместноНа базе центров местной активности созданы городские общественные приемные. В них вместе с народными избранниками собираются общественные советы, решаются вопросы развития городской среды. Можно смело сказать, что уровень активности населения растет с каждым годом.Отметим, что форум проходит уже девятый год подряд и это яркое подтверждение того, что в свое время в областном центре было принято верное решение о развитии территориального общественного самоуправления.