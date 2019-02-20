В Герценке представили книгу об известном кировском милиционере Марате Эпштейне

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги "За все в ответе" - о полковнике милиции в отставке Марате Эпштейне. Есть в издании и глава о легендарном тележурнале Кировской студии телевидения.
Эта книга - не просто рассказ о службе, которая стала делом всей жизни Марата Эпштейна. Здесь также воспоминания, размышления, переживания друзей, коллег и родных. Через судьбу одного человека раскрывается история органов правопорядка на протяжении нескольких десятилетий. Особая страница - телевизионная программа "За все в ответе".
МАРАТ ЭПШТЕЙН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы готовили заранее передачи, особенно сходы в сельской местности, и в городе, иногда и снимали заранее, что нужно было показать, и отрицательное, и положительное в работе. Мне очень приятно, что в книге есть и статья Галины Анатольевны Корзоватых, которая очень много сделала для журнала, когда мы его выпускали».
А проблематику передач определял Марат Львович, поэтому был он не только ведущим, но и полноправным соавтором. Тележурнал рассказывал о работе милиции, было важно разобраться в причинах преступлений, показать их последствия. За 25 лет вышло более ста передач, где были интервью, репортажи, очерки, прямые трансляции.
ИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК "ВЯТКА", ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От имени всего коллектива ГТРК хочу выразить Вам благодарность не просто за существование этого тележурнала, но и за развитие кировского телевидения, за существенную роль, которую Вы внесли, и дали очень серьезный посыл Вашим последователям».
Наверное, не случайно новая книга получила такое же название, как и легендарный тележурнал. Полковник милиции в отставке Марат Эпштейн и сегодня - "За все в ответе", больше четверти века возглавляет областную ветеранскую организацию органов внутренних дел.
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