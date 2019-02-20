В Герценке представили книгу об известном кировском милиционере Марате Эпштейне

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«Мы готовили заранее передачи, особенно сходы в сельской местности, и в городе, иногда и снимали заранее, что нужно было показать, и отрицательное, и положительное в работе. Мне очень приятно, что в книге есть и статья Галины Анатольевны Корзоватых, которая очень много сделала для журнала, когда мы его выпускали».

«От имени всего коллектива ГТРК хочу выразить Вам благодарность не просто за существование этого тележурнала, но и за развитие кировского телевидения, за существенную роль, которую Вы внесли, и дали очень серьезный посыл Вашим последователям».

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги "За все в ответе" - о полковнике милиции в отставке Марате Эпштейне. Есть в издании и глава о легендарном тележурнале Кировской студии телевидения.Эта книга - не просто рассказ о службе, которая стала делом всей жизни Марата Эпштейна. Здесь также воспоминания, размышления, переживания друзей, коллег и родных. Через судьбу одного человека раскрывается история органов правопорядка на протяжении нескольких десятилетий. Особая страница - телевизионная программа "За все в ответе".А проблематику передач определял Марат Львович, поэтому был он не только ведущим, но и полноправным соавтором. Тележурнал рассказывал о работе милиции, было важно разобраться в причинах преступлений, показать их последствия. За 25 лет вышло более ста передач, где были интервью, репортажи, очерки, прямые трансляции.Наверное, не случайно новая книга получила такое же название, как и легендарный тележурнал. Полковник милиции в отставке Марат Эпштейн и сегодня - "За все в ответе", больше четверти века возглавляет областную ветеранскую организацию органов внутренних дел.