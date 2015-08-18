В Кирове побывала делегация пожарных из Германии

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«К сожалению, мы ничего не поймали, но это было очень здорово, нам понравилось, я этого никогда не забуду!».

В Кировской области побывала делегация пожарных из Германии.На зимнюю рыбалку - почти за 3 тысячи километров. Одно из любимых увлечений русских оказалось настоящей экзотикой для иностранцев. У них на родине (это юг Германии) водоемы не замерзают.Как не замёрзнуть в зимнем лесу? Кировские спасатели провели для иностранных гостей мастер-класс по выживанию в условиях природной среды, а заодно "подтянули" свой немецкий.Немецкая делегация с большим интересом приступила к постройке иглу - жилища эскимосов, так они спасаются от непогоды и низких температур.Пожарные из Германии стали почетными гостями, прошедшей в Кирове Международной конференции на тему: «Участие общественности в предупреждении и ликвидации ЧС». Дружба между коллегами разных стран завязалась еще пять лет назад, когда два представителя Главного управления МЧС отправились в Германию на съезд пожарных. С тех пор ежегодно на немецкой и российской земле проходят мероприятия по обмену профессиональным опытом.В рамках международной конференции немецкая делегация посетила музей гражданской обороны. Ряд экспонатов гости с удовольствием "протестировали". Особенно их впечатлили ручная сирена, подрывная машина и камера для защиты младенцев от отравляющих веществ.После посещения музея гости из Германии отправились к мемориалу погибшим огнеборцам: возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.