В Кирове побывала делегация пожарных из Германии
УВЕ ВАЛЬДЕСТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ, ШЕФ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ Г. ВИСБАДЕН:
Немецкая делегация с большим интересом приступила к постройке иглу - жилища эскимосов, так они спасаются от непогоды и низких температур.
Пожарные из Германии стали почетными гостями, прошедшей в Кирове Международной конференции на тему: «Участие общественности в предупреждении и ликвидации ЧС». Дружба между коллегами разных стран завязалась еще пять лет назад, когда два представителя Главного управления МЧС отправились в Германию на съезд пожарных. С тех пор ежегодно на немецкой и российской земле проходят мероприятия по обмену профессиональным опытом.
МИХАИЛ ЛИХАЧЕВ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ни в какой путевке невозможно купить маршрут познания - это достигается только дружбой профессиональной, корпоративной».
В рамках международной конференции немецкая делегация посетила музей гражданской обороны. Ряд экспонатов гости с удовольствием "протестировали". Особенно их впечатлили ручная сирена, подрывная машина и камера для защиты младенцев от отравляющих веществ.
После посещения музея гости из Германии отправились к мемориалу погибшим огнеборцам: возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2019