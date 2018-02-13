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Новости / Общество

Об истории и сегодняшнем дне современного радио в Кировской области

Сегодня, 11:05 | Просмотров: 57 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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7 мая в России отмечают День радио. Об истории и сегодняшнем дне современного радио - в репортаже Юлии Шалаевой.

- Здравствуйте, у микрофона Григорий Глызин. В России сегодня отмечается День радио. В Кировской области первая радиоустановка начала работать в Яранске 94 года назад - она стала седьмой из выпущенных отечественной промышленностью.
 
 
Именно тогда в далеком 1925 году жители Вятской губернии впервые услышали передачи из Москвы. Вскоре радиоэфир подхватили и местные передачи и, как говорят, - понеслось. К 30-м годам у кировчан появилось свое постоянное местное вещание. Сегодня сложно представить наш мир без радио. Поймав любимую радиоволну мы слышим знакомый голос ведущего - он расскажет нам последние новости, вместе с нами поразмышляет о том, что происходит вокруг.

Об истории и сегодняшнем дне современного радио в Кировской областиГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, РЕДАКТОР И ВЕДУЩИЙ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Мы немного подустали от музыкальных станций, а вот новости, когда мы в пути, на работе и можем слушать радио - всегда востребованы».

Радио начиналось с радиограммы. Это были два слова - «Генрих Герц», передаваемые на расстоянии 250 метров. Открытие принадлежало русскому физику Александру Попову. Тогда, на пороге 20 века не было никакой романтики - чистая наука - передать информацию по радиочастотам. Потом были трансляции, передачи, из радиоприемников звучала музыка, актеры читали пьесы и стихи - радио создавало настроение, придавало вкус жизни.

Сегодня, в век цифровых технологий люди, как губки, впитывают информацию. Поэтому и радио стало более информативным. Например, на нашем местном Радио России, помимо новостных выпусков выходит много интересных программ.

Об истории и сегодняшнем дне современного радио в Кировской областиНАТАЛЬЯ ЗОРИНА, РЕДАКТОР СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Там совершенно различные направления - библиобеседка, об образования, есть передачи актуальные - уборка на субботниках, гололед».

Радиокухня - это пульт, микрофоны, студия и ведущий. Здесь все просто и сложно одновременно. Зачастую радийщики сидят в одиночестве, рассказывая что-то в микрофон. Но одиноким ни один радиоведущий себя не чувствует. Это люди с богатой фантазией и большим внутренним миром. Именно поэтому с ними всегда так интересно, мы слушаем и доверяем их словам.

Об истории и сегодняшнем дне современного радио в Кировской областиГЛЕБ БУДАРИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Радио будет жить, может не в ФМ, то в интернете - оно все равно будет, людям нужно живое общение и свежие новости».

Оптимистичный прогноз Глеба Бударина по поводу судьбы радио подкреплен технически. Сегодня радиостудии ГТРК "Вятка" оснащены по последнему слову техники. Новый цифровой комплекс - что открывает эфирные и творческие возможности. Прямо сейчас мы можем услышать хорошо знакомые позывные и голоса ведущих всех трех радиостанций, входящих в холдинг ВГТРК в первом мультиплексе на территории всей Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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