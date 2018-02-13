Об истории и сегодняшнем дне современного радио в Кировской области

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- Здравствуйте, у микрофона Григорий Глызин. В России сегодня отмечается День радио. В Кировской области первая радиоустановка начала работать в Яранске 94 года назад - она стала седьмой из выпущенных отечественной промышленностью.

7 мая в России отмечают День радио. Об истории и сегодняшнем дне современного радио - в репортаже Юлии Шалаевой.Именно тогда в далеком 1925 году жители Вятской губернии впервые услышали передачи из Москвы. Вскоре радиоэфир подхватили и местные передачи и, как говорят, - понеслось. К 30-м годам у кировчан появилось свое постоянное местное вещание. Сегодня сложно представить наш мир без радио. Поймав любимую радиоволну мы слышим знакомый голос ведущего - он расскажет нам последние новости, вместе с нами поразмышляет о том, что происходит вокруг.Радио начиналось с радиограммы. Это были два слова - «Генрих Герц», передаваемые на расстоянии 250 метров. Открытие принадлежало русскому физику Александру Попову. Тогда, на пороге 20 века не было никакой романтики - чистая наука - передать информацию по радиочастотам. Потом были трансляции, передачи, из радиоприемников звучала музыка, актеры читали пьесы и стихи - радио создавало настроение, придавало вкус жизни.Сегодня, в век цифровых технологий люди, как губки, впитывают информацию. Поэтому и радио стало более информативным. Например, на нашем местном Радио России, помимо новостных выпусков выходит много интересных программ.Радиокухня - это пульт, микрофоны, студия и ведущий. Здесь все просто и сложно одновременно. Зачастую радийщики сидят в одиночестве, рассказывая что-то в микрофон. Но одиноким ни один радиоведущий себя не чувствует. Это люди с богатой фантазией и большим внутренним миром. Именно поэтому с ними всегда так интересно, мы слушаем и доверяем их словам.Оптимистичный прогноз Глеба Бударина по поводу судьбы радио подкреплен технически. Сегодня радиостудии ГТРК "Вятка" оснащены по последнему слову техники. Новый цифровой комплекс - что открывает эфирные и творческие возможности. Прямо сейчас мы можем услышать хорошо знакомые позывные и голоса ведущих всех трех радиостанций, входящих в холдинг ВГТРК в первом мультиплексе на территории всей Кировской области.