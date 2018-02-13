Об истории и сегодняшнем дне современного радио в Кировской области
ГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, РЕДАКТОР И ВЕДУЩИЙ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Мы немного подустали от музыкальных станций, а вот новости, когда мы в пути, на работе и можем слушать радио - всегда востребованы».
Радио начиналось с радиограммы. Это были два слова - «Генрих Герц», передаваемые на расстоянии 250 метров. Открытие принадлежало русскому физику Александру Попову. Тогда, на пороге 20 века не было никакой романтики - чистая наука - передать информацию по радиочастотам. Потом были трансляции, передачи, из радиоприемников звучала музыка, актеры читали пьесы и стихи - радио создавало настроение, придавало вкус жизни.
Сегодня, в век цифровых технологий люди, как губки, впитывают информацию. Поэтому и радио стало более информативным. Например, на нашем местном Радио России, помимо новостных выпусков выходит много интересных программ.
НАТАЛЬЯ ЗОРИНА, РЕДАКТОР СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Там совершенно различные направления - библиобеседка, об образования, есть передачи актуальные - уборка на субботниках, гололед».
Радиокухня - это пульт, микрофоны, студия и ведущий. Здесь все просто и сложно одновременно. Зачастую радийщики сидят в одиночестве, рассказывая что-то в микрофон. Но одиноким ни один радиоведущий себя не чувствует. Это люди с богатой фантазией и большим внутренним миром. Именно поэтому с ними всегда так интересно, мы слушаем и доверяем их словам.
ГЛЕБ БУДАРИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«Радио будет жить, может не в ФМ, то в интернете - оно все равно будет, людям нужно живое общение и свежие новости».
Оптимистичный прогноз Глеба Бударина по поводу судьбы радио подкреплен технически. Сегодня радиостудии ГТРК "Вятка" оснащены по последнему слову техники. Новый цифровой комплекс - что открывает эфирные и творческие возможности. Прямо сейчас мы можем услышать хорошо знакомые позывные и голоса ведущих всех трех радиостанций, входящих в холдинг ВГТРК в первом мультиплексе на территории всей Кировской области.
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