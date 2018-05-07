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В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"

Сегодня, 12:01 | Просмотров: 144 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Накануне состоялся традиционный автопробег.

Старт автопробегу "Дорогами Победы" был дан на площади маршала Конева. Перед тем, как отправиться в путь, были произнесены слова благодарности ветеранам. Минутой молчания почтили память павших, звучали песни Победы, были возложены цветы к памятнику маршалу.

В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«И пусть каждый, кто встретит эту автоколонну, склонит голову перед теми, кто воевал, кто дал нам самое ценное - жизнь - жизнь под мирным небом».
 
 
В автопробеге приняли участие юнармейцы, кадеты, представители ДОСААФ, казаки, первые лица города и, конечно, ветераны.

В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"АЛЕКСЕЙ ВАВИЛОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Осталось всё в памяти, в памяти, в памяти. И должны помнить! Нынешнее поколение, подрастающее поколение юношей, девушек, чтобы быть настоящими гражданами великой России, настоящими защитниками нашей Родины».
 
 
Маршрут прошел почти через весь город - от площади маршала Конева колонна машин отправилась в Нововятск, после - к Вечному огню, и конечной точкой стал парк Победы. В этот раз ретро-автомобилей военного времени не было, но был другой транспорт, находящийся на военной службе Вооружённых Сил России.

В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"АЛЕКСЕЙ БОГАТЫРЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КИРОВСКОЙ ОБЪЕДИНЁННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ДОСААФ РОССИИ:
«Это автомобили Камаз и Урал, также будет идти военный автобус; Тигр - представитель Росгвардии и Омон, Уаз и легковые автомобили, которые ездят постоянно по дорогам нашего города».
 
 
Люди, встретившие автоколонну, махали руками, на их лицах светились улыбки.

В Кирове состоялся традиционный автопробег "Дорогами Победы"АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«А в "пазике" царит своя атмосфера - ветераны поют военные песни под гармонь».
 
 
Весь путь вместе с остановками занял около 5 часов.


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