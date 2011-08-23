В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регату

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«Матросы, штурвал, паруса, пушки. Сколько делал? 2-3 дня».

«Очень хорошо. Были практически у самого финиша. Попали в буйки, дунул ветер не в нашу сторону».

«Модели эти в высоких кругах называют дрова. Я не обижаюсь. Ребенок что может сделать, то и делает. Плюс, родители помогают».

В Кирове и области продолжается большая программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Одно из самых необычных состоялось в Верхошижемье. Местные энтузиасты организовали спуск кораблей и регату в честь военных моряков и городов-героев морской воинской славы.Это Верхошижемский пруд. Место, ставшее популярным у селян в День Победы, благодаря семье Кулевых. А точнее, его главы.Со временем увлечение у педагогов Кулевых переросло в работу. В детском доме творчества есть студия "Умелые руки". Там у них своя верфь, где строятся самые разные корабли. Майская праздничная регата - время их испытания. Нынче она проводилась в 35-й раз.В регате участвуют дети и взрослые. И каждый понимает. Как назовешь корабль, так он и поплывет.Спуск кораблей на воду проходил в торжественной обстановке. Регата стала Вахтой памяти погибшим моряка и городам-героям морской воинской славы.Время старта всегда непредсказуемое. То штиль, то ветер. Но задача участников проста. Нужно отправить свое судно в таком направлении, чтобы оно прошло мимо буйков, дающих максимально количество баллов. Если первая попытка не получается, то через год люди снова приходят попытать спортивного счастья.За годы проведения регата с каждым разом расширяется. Но не в растущем количестве участвующих судов удача, признается Олег Кулев. Это праздник, где можно увидеть плоды, пусть и любительского, труда в судостроении.Другими словами, эта парусная регата дело тех, у кого не выветрился морской дух приключений и у кого свежи воспоминания о детстве.