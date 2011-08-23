В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регату
РОМАН ЧЕТВЕРИКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«80 км от Кирова. Поселок Верхошижемье. Как и в любом крупном населенном пункте здесь есть мемориальное место. Сегодня к нему пришел "Бессмертный полк", здесь состоялся митинг, прошла акция "Песни Победы". Но в праздновании 9 мая значилась и еще одна точка, которая не первый год притягивает большое количество жителей поселка».
Это Верхошижемский пруд. Место, ставшее популярным у селян в День Победы, благодаря семье Кулевых. А точнее, его главы.
ЛЮДМИЛА КУЛЕВА:
«У меня муж просто романтик. В детстве пускал маленькие бумажные кораблики. А когда дети подросли у нас их 6, он первый кораблик сделал и пустил его с детишками».
Со временем увлечение у педагогов Кулевых переросло в работу. В детском доме творчества есть студия "Умелые руки". Там у них своя верфь, где строятся самые разные корабли. Майская праздничная регата - время их испытания. Нынче она проводилась в 35-й раз.
ВЛАД КОЧУРОВ:
- В моей возрастной группе кто старше 18 лет - Петр Ушаков, Победа, Янтарь. Даже Черепахой называют, видимо верят в победу.
Спуск кораблей на воду проходил в торжественной обстановке. Регата стала Вахтой памяти погибшим моряка и городам-героям морской воинской славы.
Время старта всегда непредсказуемое. То штиль, то ветер. Но задача участников проста. Нужно отправить свое судно в таком направлении, чтобы оно прошло мимо буйков, дающих максимально количество баллов. Если первая попытка не получается, то через год люди снова приходят попытать спортивного счастья.
ИРИНА ЕЛКИНА:
ОЛЕГ КУЛЕВ:
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