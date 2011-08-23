ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня суббота

11 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.2287
EURO: 73.0888
Погода в городе Кирове:
утром:  +24...+26°C
днём:  +30...+32°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регату

Вчера, 19:30 | Просмотров: 141 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове и области продолжается большая программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Одно из самых необычных состоялось в Верхошижемье. Местные энтузиасты организовали спуск кораблей и регату в честь военных моряков и городов-героев морской воинской славы.

РОМАН ЧЕТВЕРИКОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«80 км от Кирова. Поселок Верхошижемье. Как и в любом крупном населенном пункте здесь есть мемориальное место. Сегодня к нему пришел "Бессмертный полк", здесь состоялся митинг, прошла акция "Песни Победы". Но в праздновании 9 мая значилась и еще одна точка, которая не первый год притягивает большое количество жителей поселка».

Это Верхошижемский пруд. Место, ставшее популярным у селян в День Победы, благодаря семье Кулевых. А точнее, его главы.

ЛЮДМИЛА КУЛЕВА:
«У меня муж просто романтик. В детстве пускал маленькие бумажные кораблики. А когда дети подросли у нас их 6, он первый кораблик сделал и пустил его с детишками».

Со временем увлечение у педагогов Кулевых переросло в работу. В детском доме творчества есть студия "Умелые руки". Там у них своя верфь, где строятся самые разные корабли. Майская праздничная регата - время их испытания. Нынче она проводилась в 35-й раз.

ВЛАД КОЧУРОВ:
«Матросы, штурвал, паруса, пушки. Сколько делал? 2-3 дня».
 
 
В регате участвуют дети и взрослые. И каждый понимает. Как назовешь корабль, так он и поплывет.

- В моей возрастной группе кто старше 18 лет - Петр Ушаков, Победа, Янтарь. Даже Черепахой называют, видимо верят в победу.

Спуск кораблей на воду проходил в торжественной обстановке. Регата стала Вахтой памяти погибшим моряка и городам-героям морской воинской славы.

Время старта всегда непредсказуемое. То штиль, то ветер. Но задача участников проста. Нужно отправить свое судно в таком направлении, чтобы оно прошло мимо буйков, дающих максимально количество баллов. Если первая попытка не получается, то через год люди снова приходят попытать спортивного счастья.

В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регатуИРИНА ЕЛКИНА:
«Очень хорошо. Были практически у самого финиша. Попали в буйки, дунул ветер не в нашу сторону».
 
 
За годы проведения регата с каждым разом расширяется. Но не в растущем количестве участвующих судов удача, признается Олег Кулев. Это праздник, где можно увидеть плоды, пусть и любительского, труда в судостроении.

В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регатуОЛЕГ КУЛЕВ:
«Модели эти в высоких кругах называют дрова. Я не обижаюсь. Ребенок что может сделать, то и делает. Плюс, родители помогают».
 
 
Другими словами, эта парусная регата дело тех, у кого не выветрился морской дух приключений и у кого свежи воспоминания о детстве.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Спецрепортаж "Праздничные мероприятия 9 мая в Кировской области" (09.05.2019)

14:08 10.05.2019


Спецрепортаж "Праздничные мероприятия 9 мая в Кировской области" (09.05.2019)

В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

12:08 10.05.2019


В Кирове в честь Дня Победы состоялся праздничный фейерверк (ВИДЕО).

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

18:05 09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

На реке Вятке продолжается паводок.

14:03 09.05.2019


На реке Вятке продолжается паводок.

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

19:12 07.05.2019


В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

19:04 07.05.2019


На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

18:51 07.05.2019


В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

Все новости

Вести. Кировская область

Синоптики и спасатели внимательно следят за ситуацией на реках области

19:33 10.05.2019


Синоптики и спасатели внимательно следят за ситуацией на реках области

Жителям Лянгасово, которые не вернулись с войны, посвящена первая часть "Книги Памяти"

19:31 10.05.2019


Жителям Лянгасово, которые не вернулись с войны, посвящена первая часть "Книги Памяти"

В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регату

19:30 10.05.2019


В Верхошижемье местные энтузиасты организовали регату

Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»

13:04 10.05.2019


Владимир Быков: «Говорим спасибо ветеранам»

В Кирове прошел парад ретротехники

12:53 10.05.2019


В Кирове прошел парад ретротехники

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Белохолуницкая регата

23.08.2011


Белохолуницкая регата

Школьники организовали свой «бессмертный полк»

10.05.2019


Школьники организовали свой «бессмертный полк»

Музей воинской славы в Омутнинском районе.

18.02.2015


Музей воинской славы в Омутнинском районе.

Спецрепортаж "Праздничные мероприятия 9 мая в Кировской области" (09.05.2019)

10.05.2019


Спецрепортаж "Праздничные мероприятия 9 мая в Кировской области" (09.05.2019)

По местам воинской славы

15.04.2015


По местам воинской славы

Женский тральщик

16.11.2010


Женский тральщик

Популярные новости

В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

27.04.2019


В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх