В правительстве обсудили вопросы безопасности в детских оздоровительных лагерях
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первый вопрос, о подготовке и обеспечению безопасности летней детской оздоровительной компании 19-го года, организованных перевозок несовершеннолетних автобусами».
Лагеря должны сами организовать доставку детей на свою территорию. Однако, автобусы должны сопровождаться сотрудниками ГИБДД. Летом, сотрудники полиции так же должны обеспечить безопасность в лагерях дневного пребывания. В том числе школьных.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Во всех образовательных организациях, на базе которых открываются дневные лагеря, будут приняты все необходимые меры безопасности в период оздоровительной компании 2019-го года. Все сотрудники лагерей обеспечивают строгое соблюдение инструкций об охране труда, безопасности детей, правила охраны труда и пожарной безопасности».
По прогнозам, в лагерях этим летом отдохнут без малого 60-т тысяч детей. Представители властей планируют проверить все загородные учреждения на предмет безопасности и соответствия другим нормативам. Будут проверяться и лагеря дневного пребывания.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В летнем сезоне 2019 года на территории Кировской области планируют осуществлять свою деятельность 515 летних оздоровительных организаций различных видов. 487 лагерей с дневным пребыванием детей, 24 загородных лагеря отдыха и оздоровления детей, 3 санатория и 1 палаточный лагерь».
Во время летнего отдыха школьникам предложат не только отдых. Спасатели и правоохранители проведут в учреждениях занятия и лекции. Ребятам расскажут о правилах противопожарной безопасности, а так же о других правилах. Сотрудники полиции отмечают, что родителям следует подготовить детей и рассказать им о том, как себя вести и где хранить свои вещи.
СЕРГЕЙ КОПЫРИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ценные вещи, в основном дорогостоящие телефоны дети хранят в прикроватных тумбочках. В камеры хранения вещи не сдают».
Подобное информирование позволит предотвратить кражи и другие неприятные ситуации.
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