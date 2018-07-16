В правительстве обсудили вопросы безопасности в детских оздоровительных лагерях

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Вятских школьников не дадут в обиду. В правительстве региона состоялось совещание, посвященное обеспечению правопорядка в детских оздоровительных лагерях Кировской области.

К отъезду в детский лагерь готовятся не только школьники. Большая работа проделана и властями. Организация безопасности и правопорядка - одна из основных задач. Заседание, посвященное этой теме, возглавил губернатор Кировской области.

Лагеря должны сами организовать доставку детей на свою территорию. Однако, автобусы должны сопровождаться сотрудниками ГИБДД. Летом, сотрудники полиции так же должны обеспечить безопасность в лагерях дневного пребывания. В том числе школьных.По прогнозам, в лагерях этим летом отдохнут без малого 60-т тысяч детей. Представители властей планируют проверить все загородные учреждения на предмет безопасности и соответствия другим нормативам. Будут проверяться и лагеря дневного пребывания.Во время летнего отдыха школьникам предложат не только отдых. Спасатели и правоохранители проведут в учреждениях занятия и лекции. Ребятам расскажут о правилах противопожарной безопасности, а так же о других правилах. Сотрудники полиции отмечают, что родителям следует подготовить детей и рассказать им о том, как себя вести и где хранить свои вещи.Подобное информирование позволит предотвратить кражи и другие неприятные ситуации.