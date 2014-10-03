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Новости / Общество

Сотрудники Россельхознадзора регулярно проверяют качество продаваемых саженцев

Сегодня, 18:00 | Просмотров: 37 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Май - благоприятное время для посадки саженцев плодовых и ягодных культур. И в регионе повсеместно идет торговля посадочным материалом. Сотрудники Россельхознадзора советуют быть внимательными, чтобы не приобрести некачественный товар.

При покупке, прежде всего, необходимо обратить внимание на документы о происхождении посадочного материала. Сорта должны быть включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В нашей области зачастую продаются нерайонированные сорта плодово-ягодных культур, которые плохо приживаются, болеют и не дают урожая.

Сотрудники Россельхознадзора регулярно проверяют качество продаваемых саженцевЕЛЕНА КОРОТКОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Лучше покупать в специализированных магазинах, где есть документы и где продавец сможет рассказать о желаемом сорте, который вы хотите купить».
 
 
Привозные саженцы опасны еще и тем, что вместе с растениями могут приехать и вредные организмы, карантинные для нашего региона. Обращать внимание надо и на внешнее состояние растительной продукции. Чем полнее сохранилась корневая система, тем быстрее приживется растение. Кора у свежих саженцев на концах веточек должна быть гладкой, а не сморщенной.

ЕЛЕНА КОРОТКОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА:
«Саженец, который вы хотите купить должен быть промаркирован, должна этикетка висеть. Сейчас мы видим, что никаких этикеток нет. Здесь есть только вывеска, какие сорта представлены».
 
 
Сотрудники Россельхознадзора регулярно проверяют качество продаваемых саженцев, общаются с продавцами и разъясняют нововведения законодательства.


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