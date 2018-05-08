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Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу. Велорейд стартовал от Федоровской церкви.Вместо строгих костюмов и галстуков - спортивные штаны и футболки. Глава администрации собрал руководителей профильных управлений и организаций. Чиновники решили осмотреть город и проехаться на велосипедах. Двухколесная техника была выбрана не случайно, как уверял сити-менеджер с высоты велосипедного седла городские проблемы видно лучше, чем из кресла в кабинете.Заняться делом, глава администрации, запланировал в тех местах, где пройдут участники крестного хода, а так же в местах массового отдыха кировчан и гостей города.Велорейд стартует от Федоровской церкви. Чиновники осмотрели территорию Первомайского района. Проехали по набережной Грина, побывали в Александровском саду, у вечного огня, осмотрели территорию возле стадиона "Динамо".В ходе велорейда чиновники посетили и проблемные места. Улицу Казанскую, где идет ремонт дорожного полотна, набережную в районе веерной лестницы и Александровского сада. В результате было дано поручение отслеживать решение проблемных вопросов, правда не уточнялось - нужно это делать на велосипедах или можно мониторить ситуацию уже из кабинетов. Отметим, подобные велорейды пройдут и в других районах города - Ленинском, Октябрьском, Нововятском. На следующие поездки планируется пригласить представителей общественности.