Кировские чиновники сели на велосипеды, чтобы оценить готовность города к крестному ходу
Вместо строгих костюмов и галстуков - спортивные штаны и футболки. Глава администрации собрал руководителей профильных управлений и организаций. Чиновники решили осмотреть город и проехаться на велосипедах. Двухколесная техника была выбрана не случайно, как уверял сити-менеджер с высоты велосипедного седла городские проблемы видно лучше, чем из кресла в кабинете.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
- Не могу не уточнить, это не популизм?
- Ну, к этому можно все свести...Не знаю. Хотелось бы думать, что мы занимаемся делом.
Заняться делом, глава администрации, запланировал в тех местах, где пройдут участники крестного хода, а так же в местах массового отдыха кировчан и гостей города.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Здесь попадают точки, где проводятся мероприятия городские. Где у нас проводятся различные благоустроительные мероприятия. В том числе и по БКД и по комфортной среде. Места, где проводятся земляные работы».
Велорейд стартует от Федоровской церкви. Чиновники осмотрели территорию Первомайского района. Проехали по набережной Грина, побывали в Александровском саду, у вечного огня, осмотрели территорию возле стадиона "Динамо".
СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КИРОВА:
«Это будет сквозной просмотр комфортной среды. Доступности, соответственно, и состояния дворов, пешеходных зон с отметкой всех замечаний».
В ходе велорейда чиновники посетили и проблемные места. Улицу Казанскую, где идет ремонт дорожного полотна, набережную в районе веерной лестницы и Александровского сада. В результате было дано поручение отслеживать решение проблемных вопросов, правда не уточнялось - нужно это делать на велосипедах или можно мониторить ситуацию уже из кабинетов. Отметим, подобные велорейды пройдут и в других районах города - Ленинском, Октябрьском, Нововятском. На следующие поездки планируется пригласить представителей общественности.
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