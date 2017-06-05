Великорецкий крестный ход в Загарье
Колокольный звон известил село Загарье о приходе Великорецкого крестного хода. Настоятель прихода вместе с местными жителями хлебом и солью встретили паломников.
Паломники отмечают, что дорога до Загарья выдалась продолжительной. Людям требовалось время, чтобы преодолеть огромные лужи, бревенчатые переходы и глинистые спуски. Однако все испытания воспринимаются со смирением.
ВАЛЕРИЯ, ПАЛОМНИК:
«Трудно, под конец, когда уже подходишь, ноги уже не выдерживают. И понимаешь, что такое счастье, сесть и посидеть просто. Потеряла свою подружку. Сижу и жду теперь».
ИВАН, ПАЛОМНИК:
«Крестный ход может физически дается трудно, а духовно-то легко».
- Нормально идется, хорошо. Вчера дождь поливал, сегодня солнце палит.
- Первый раз?
- Нет. Третий раз иду.
Сергей Гагаринов приехал на крестный ход из Тольятти. Мужчина оказался родом из Фаленского района. В крестном ходу участвует второй раз, в первый не хватило сил преодолеть весь путь. Как признался Сергей самое сложное в этом походе преодолеть самого себя.
СЕРГЕЙ ГАГАРИНОВ, ПАЛОМНИК (Г. ТОЛЬЯТТИ):
«Вот утром сегодня просыпался в два часа, то так не охота вставать, идти так рано. Встать, победить себя, заставить, собраться. Плюс еще все мокрое. И вот с верой все же дойти».
Впереди людей ожидает самый длинный и сложный переход до села Монастырского. Крестный ход пролегает по труднопроходимым лесным просекам и нехоженым дорогам. 5 июня паломники придут в село Великорецкое. А 6 июня на берегу реки Великой пройдут главные торжества крестного хода в честь обретенной здесь много веков назад чудотворной иконы Святителя Николая.
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