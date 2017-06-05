Великорецкий крестный ход в Загарье

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Паломники продолжают свой нелегкий путь. Один из самых трудных этапов Великорецкого крестного хода - это переход от села Бобино до Загарье. С местными жителями крестный ход встретила и наша съемочная группа.Колокольный звон известил село Загарье о приходе Великорецкого крестного хода. Настоятель прихода вместе с местными жителями хлебом и солью встретили паломников.Паломники отмечают, что дорога до Загарья выдалась продолжительной. Людям требовалось время, чтобы преодолеть огромные лужи, бревенчатые переходы и глинистые спуски. Однако все испытания воспринимаются со смирением.Сергей Гагаринов приехал на крестный ход из Тольятти. Мужчина оказался родом из Фаленского района. В крестном ходу участвует второй раз, в первый не хватило сил преодолеть весь путь. Как признался Сергей самое сложное в этом походе преодолеть самого себя.Впереди людей ожидает самый длинный и сложный переход до села Монастырского. Крестный ход пролегает по труднопроходимым лесным просекам и нехоженым дорогам. 5 июня паломники придут в село Великорецкое. А 6 июня на берегу реки Великой пройдут главные торжества крестного хода в честь обретенной здесь много веков назад чудотворной иконы Святителя Николая.